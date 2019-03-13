"Капитан Смирнов" на службе ВМС США

У советских осьминогов обнаружились родственники за границей

Казусы с "трофейными" ВВТ и заимствованием технологических решений, вошедшие в историю СССР и США, касались не только авиатехники.

Всем известны богатырского вида четырехосные тяжелые МАЗ-535 – с середины 60-х годов неизменные участники (в сцепе с грунтовыми тележками межконтинентальных баллистических ракет) многих парадов на Красной площади. Серийное производство тягачей началось в конце 50-х. Имеющий представление об их облике читатель сильно удивится, если увидит еще и фотографию весьма похожего на советского "осьминога" – почти близнецы! – американского тяжелого тягача XM194. В середине 50-х он проходил опытную эксплуатацию в Детройтском арсенале, но так и не был принят на вооружение армии США.

“ Американский средний танк T95 весьма напоминает советский Т-54 образца 1950 года ”

С другой стороны, историки знают об американском среднем танке T95, весьма напоминающем советский Т-54 модели 1950 года не только формой корпуса и башни, но и непривычной для заокеанских ОБТ ходовой частью, имеющей с каждого борта по пять сдвоенных катков большого диаметра. И совершенно крамольной выглядит мысль о некотором (не более того) сходстве – как по реализованным конструкторским подходам (размещение всего экипажа в корпусе, необитаемая башня, пушка с автоматом заряжания, усовершенствованная "датчиковая" радиоэлектронная система управления огнем и наблюдения за полем боя), так и по внешнему виду между экспериментальным танком 80-х годов концепции TTB (не доведенный до ума M1 Abrams Block III) и нашей "Арматой".

Советские военные технологии применяются в вооруженных силах США до сих пор. В составе так называемых морских сил заблаговременного складирования вооружения и материальных средств (Maritime Prepositioning Force) уже больше 20 лет несет службу быстроходный газотурбинный военный транспорт "Ланс корпорэл Рой M. Уит" – так в честь погибшего во Вьетнаме морского пехотинца был переименован некогда советский ролкер "Владимир Васляев" проекта 1609 "Атлантика", построенный в 1987 году в Николаеве. Серия из четырех огромных (дедвейт – 20 тысяч тонн) судов (в справочниках также значащихся как тип "Капитан Смирнов") была специально спроектирована в полувоенном качестве с возможностью их быстрого введения по мобилизации в состав амфибийных сил ВМФ СССР. Сегодня их нет ни в России, ни на Украине, коей достались в 1991-м. Три "Капитана Смирнова", походив некоторое время под удобным флагом карибского микрогосударства Сент-Винсент и Гренадины, отправлены на слом. И лишь бывший "Владимир Васляев" продолжает бороздить океаны в составе сильнейших ВМС мира. Как говорится, что имели – не хранили, потерявши – плакали.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года