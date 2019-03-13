В холодную войну было лучше

Альянс признался в том, что обиделся

В совместном докладе "На пути к стабильным отношениям Россия – НАТО", подготовленном Российским советом по международным делам и Европейской сетью лидеров (ELN), утверждается, что доверие между нашей страной и Западом утрачено полностью. Какие нужны меры, чтобы хотя бы частично его восстановить? Как предотвратить расширение "серой зоны", позволяющей проводить операции чужими руками? Как договориться о правилах игры в деле взаимного сдерживания и установить однозначно понимаемые границы допустимого поведения сторон?

Красной нитью сквозь доклад проходит мысль о том, что принцип Николы Макиавелли держать врагов ближе к себе, чем друзей, был грубо нарушен в отношениях между нашей страной и НАТО, отметил на пресс-конференции в Москве генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В доказательство он привел два ярких примера. Совет Россия – НАТО оказался нежизнеспособным тогда, когда был особенно нужен – во время конфликта на Южном Кавказе в 2008-м и с началом кризиса на Украине в 2014-м.

"Уже пять лет мы работаем в режиме очень ограниченных контактов. Думаю, что ответственность за это было бы несправедливо возлагать только на наших западных партнеров. Справедливости ради надо отметить, что и Россия не очень стремилась к поддержанию контактов – индикатором этого является то обстоятельство, что у нас сейчас нет посла в НАТО. После того, как в Москву вернулся Александр Грушко, замены ему в Брюссель не найдено",– пояснил Андрей Кортунов.

“ Активность диалога сегодня меньше, чем в завершающей стадии холодной войны, а ведь эффективное сдерживание зависит от хорошего понимания противника ”

По его мнению, весомость докладу, придает в первую очередь то, что соавтором с европейской стороны выступил директор ELN, британский дипломат Адам Томсон. "Он провел очень много лет в НАТО, в Брюсселе. Как никто другой, знает, что реально, а что нет в отношениях с НАТО", – представил соавтора Андрей Кортунов.

Доклад "На пути к стабильным отношениям Россия – НАТО" содержит скромные предложения, которые разбиты на два блока. Первый – то, что можно сделать прямо сейчас. Речь главным образом о восстановлении диалога. Второй – то, что можно оставить на потом, когда диалог возобновится и позволит двигаться дальше.

"С моей точки зрения, ценность доклада в том, что предложения, которые в нем содержатся, прошли обсуждение и апробацию в кругах, близких к органам, принимающим решения и в России, и в НАТО. Поэтому мы берем на себя смелость утверждать: это вполне выполнимые инициативы даже с учетом нынешней очень сложной политической ситуации в Европе и тех противоречий, которые существуют между НАТО и Россией. И речь не идет о переходе от конфронтации к сотрудничеству, до этого нам, к сожалению, еще очень далеко", – отметил глава Российского совета по международным делам. Неизбежное соперничество, противостояние России и НАТО необходимо ввести в такие рамки, которые бы минимизировали риски эскалации конфликта и сделали ситуацию более стабильной. Эти предложения в интересах обеих сторон. "При всей скромности предложений мне кажется, что этот доклад все-таки заслуживает внимания и со стороны России, и со стороны наших западных партнеров",– добавил Андрей Кортунов.

Адам Томсон сказал, что предлагаемые идеи проанализированы не только в НАТО, но и в Москве и в большинстве столиц стран альянса. "Пока что перед нами встает перспектива долгих лет противостояния между державами, на которые приходится 97 процентов ядерного потенциала мира, с долгой историей конфронтации в XX веке. Более того, из работы, которую мы проделали, очевидно: активность диалога меньше, чем было в завершающей стадии холодной войны, а ведь эффективное сдерживание зависит от хорошего понимания противника". Нет какого-либо установившегося механизма управления кризисными ситуациями между Россией и НАТО, хотя риски непреднамеренной эскалации гораздо сильнее, чем это обычно воспринимается в столицах стран НАТО и, может быть, и в Москве. Стороны должны постараться повысить качество выдаваемых друг другу рекомендаций, чтобы диалог наполнялся сутью. Кроме того, общение должно включать контакты между неправительственными организациями, чтобы формировалась более крепкая основа для взаимного контроля над конфронтацией.

По мнению Томсона, ДРСМД стал одним из примеров углубляющегося состояния обиды в отношениях между Россией и Западом. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов в свою очередь отметил, что позиция Евросоюза по ДРСМД не может не удивлять: "В бюджет Соединенных Штатов заложена программа производства той ракеты, которая подпадает под действие договора. Ответ, почему в Европе игнорируют опасения российской стороны по этому поводу, меня просто удивил. Якобы когда США поняли, что Россия их обманывает и у нее есть ракета, которая нарушает договорный режим, это был последний сигнал от США о серьезности американских намерений. Такого плана аргументация меня просто поражает. Американцы деньги на ветер не бросают, такой дорогой последний сигнал – что-то мне в это не верится".

Продолжение темы – в статье "НАТО требуются санитары".

Герман Напольский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года