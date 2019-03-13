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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

Упреждение агрессора

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: gazeta.ru

НГШ выдвинул программу исследований военных конфликтов

Содержание задач, поставленных перед военной наукой начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, свидетельствует о высоком уровне требований к научной проработке принимаемых Минобороны РФ решений.

"Главное сегодня для военной науки – опережающее по отношению к практике, непрерывное, целенаправленное проведение исследований по определению возможного характера военных конфликтов, разработке системы форм и способов действий как военного, так и невоенного характера, определению направлений развития ВВТ", – подчеркивает НГШ. Для военно-научного комплекса, АВН поставленная задача опережающего развития стратегии и других областей военной науки не нова. Для ее решения по инициативе Генштаба создана необходимая нормативно-правовая база, организовано систематическое проведение исследований с участием и военного, и академического сообщества.

“ Россия готова к противодействию любым стратегиям США и их союзников ”

С использованием результатов выполненных НИР была подготовлена система исходных данных для военного планирования в Российской Федерации на 2021–2025 годы. Она стала основой для уточнения и разработки документов Плана обороны страны на очередной среднесрочный период.

Слова генерала армии Герасимова о том, что Россия готова к противодействию любым стратегиям США и их союзников, в том числе принципиально новым, опираются на имеющийся научный задел, созданный за последние годы военными учеными совместно с Генштабом, и разработанные концептуальные подходы нейтрализации агрессивных планов вероятных противников.

В силу оборонительного характера российской Военной доктрины в основу нашего ответа на возможную агрессию положена стратегия активной обороны. Она предусматривает комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства. Обоснование системы таких мероприятий в динамично изменяющихся условиях военно-политической и стратегической обстановки сегодня является важнейшей задачей военных ученых.


Сергей Белоконь, вице-президент Академии военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Россия
США
Компании
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