Заветная "цифра" ЦРУ

Антироссийскую синусоиду еще не поздно исправить

СМИ взахлеб расхваливают прелести цифрового телевидения, замалчивая крупные недостатки и опасные для страны последствия повсеместного нововведения.

Рекламируется, что качество картинки у цифрового ТВ лучше, краски ярче. При нынешнем состоянии оборудования аналогового ТВ на большинстве телецентров страны это действительно так. Но у цифрового ТВ есть свои недостатки. И они, что очень важно, могут сыграть не последнюю роль в дестабилизации ситуации в стране.

Ученые давно доказали, что при переходе от аналогового сигнала к цифровому часть информации теряется. То есть даже с точки зрения теории, подтвержденной тысячами экспериментов, аналоговый сигнал лучше цифрового, уж во всяком случае не хуже. А плохая картинка нынешнего аналогового ТВ объясняется технической аппаратурой времен "каменного века" и, возможно, специальным ухудшением качества передачи заинтересованными лицами. При установке на телецентрах современного оборудования аналогового ТВ качество картинки будет лучше, чем у цифрового.

Если бы страна не была окружена враждебными государствами, заинтересованными обречь Россию на судьбу СССР, можно было бы с радостью принять рекламные обещания цифрового ТВ и не особо беспокоиться за будущее. Но как показывают действия наших "партнеров" на Западе, им сейчас надо в первую очередь свалить Путина. Это можно сделать только одним способом – вызвать недовольство основной части населения страны к президентским выборам.

“ Более высокая устойчивость аналогового ТВ к организованным помехам позволит избежать капитальных потрясений в стране ”

Но сначала короткий ликбез для лучшего понимания проблемы. В аналоговом ТВ каждый канал имеет свой участок частотного диапазона. Если в каком-либо канале возникает помеха, на другие она в большинстве случаев не влияет. В цифровом ТВ в частотном диапазоне одного аналогового канала передается сразу несколько программ, которые раньше были рассредоточены. Поэтому возникновение помехи приводит к невозможности просмотра сразу нескольких программ. Другими словами, аналоговое ТВ более устойчиво по отношению к организованным помехам, чем цифровое. Или скажем по другому – искусственно создать помеху аналоговому ТВ гораздо сложнее, чем цифровому ТВ.

Теперь вернемся к выборам. Представим себе, что вся страна перешла на цифровое ТВ. И нужно вызвать массовое недовольство. Как это сделать? Да очень просто: искусственно организовать помехи в просмотре телевизионных программ. После полного демонтажа аппаратуры аналогового ТВ, что заложено в планах перехода на цифровое, помехи нужно будет создавать не в широком спектре частот, как это пришлось бы делать ранее, а только в нескольких каналах. Сами передатчики помех элементарно простые. Эффект их действия основан на том, что сигналы, передаваемые с вышки основного телецентра, принимаются, запоминаются и переизлучаются обратно. В результате на вход приемника ретрансляторов, рассредоточенных по стране, поступают два наложенных друг на друга сигнала – прямой и помеховый. Выделить из этой "каши" первый уже нельзя. Дальше абонентам, обслуживаемым ретрансляционными вышками, будет идти только искаженный сигнал. Есть еще более простой способ создания помех – на частоте цифрового канала излучается обычная синусоида, немного "шевелящаяся" по его диапазону.

Изготовление таких передатчиков помех под силу даже начинающему школьнику-радиолюбителю – в специализированных магазинах для радиолюбителей продаются все необходимые комплектующие. Нужно только собрать и установить самодельные устройства достаточно близко к вышкам телевизионных ретрансляторов, на расстоянии примерно один-два километра. Передатчик получается размером с мыльницу, поскольку к ретрансляционным вышкам приходит слабый сигнал и для его "пересиливания" (искажения) требуется очень маленькая мощность помехи. Найти такой передатчик, подвешенный, например, на дерево, будет довольно сложно. Даже если специализированные мониторинговые службы станут пеленговать (находить) эти передатчики по их излучениям, то пополнить арсенал специально засланными в нашу страну людьми или предателями из числа либералов очень просто. Остается еще проблема в электропитании при длительной эксплуатации передатчиков. Но и этот вопрос решается с помощью солнечной батареи, выдающей напряжение пять вольт. Кроме того, передатчик не должен работать беспрерывно. Если он будет выдавать помеху в течение 30 секунд каждые три-четыре минуты, просмотр телевизионных программ выльется в пытку. На примере Московской, Тульской, Смоленской, Калужской и Владимирской областей нетрудно оценить количество передатчиков помех, которое приведет к полной парализации нормального просмотра телевизионных программ. Расположение ретрансляционных вышек известно, их количество в регионе составляет примерно 50 штук, они показаны на картах. Количество же типов передатчиков помех значительно меньше, поскольку многие вышки работают в одном и том же частотном канале аналогового ТВ.

Нетрудно спрогнозировать дальнейший ход событий. Если за год до выборов начнутся неприятности с телевидением, недовольство населения будет неизбежно связываться с именем действующего президента. И подогреваться либералами. Не случайно те, кто задумал переход к цифровому ТВ, стараются максимально ускорить этот переход и демонтировать оборудование аналогового ТВ. Причины могут быть разные, в том числе экономические – получение прибыли торговыми сетями от продажи по всей стране китайских приставок, новых телевизоров, ввозимых из-за рубежа и т. п.

Отсюда следует очень важный вывод: ни в коем случае нельзя демонтировать аналоговое ТВ, нужно поддерживать его работоспособность. При более высокой устойчивости к организованным помехам оно позволит избежать капитальных потрясений в стране. Средства, выделенные для цифрового ТВ, следует направить на закупку нового оборудования для аналогового.

Отметим еще один аспект перехода к цифровому ТВ. При аналоговом к одной внешней антенне можно было подключить какое угодно количество приемников и любой член семьи, смотрящий телевизор в своей комнате, выбирал независимо от других любимую программу. При цифровом ТВ для каждого телевизора требуется приставка, стоимость которой ощутима для семей с ограниченным достатком, особенно для пенсионеров. Если в аналоговом ТВ от антенны идет разделитель на любое количество телевизоров в семье, а за ним только кабель, в принципе не портящийся и служащий долгие годы, то приставка – высокотехнологическое устройство, которое, как любое подобное, имеет свойство ломаться. Кроме того, для приставки нужен свой кабель электропитания с розеткой.

Надо признать, что внедрение цифрового ТВ с прицелом на умышленное "загаживание" качества передачи с помощью помех в нужное время, в частности перед выборами президента, может быть операцией ЦРУ США. Она выгодна также и торговым сетям, собирающимся нажиться на продаже китайских приставок к цифровому ТВ и новых телевизоров. Но эту операцию еще можно остановить или по крайней мере сделать не такой разрушительной, как она была задумана. Времени осталось немного – в апреле начнут демонтировать аналоговое ТВ во многих областях страны.

Заголовок газетной версии – "Цифра" для смены власти"

Олег Антонов, доктор технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года