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13.03.2019
Интерфакс-АВН

Ракету с пилотируемым "Союзом МС-12" установят на стартовой площадке "Байконура"

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Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Байконур. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз-ФГ", которой предстоит в четверг вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12" с очередной экспедицией на МКС, во вторник будет установлена на "Гагаринском старте" космодрома "Байконур".

Как ожидается, около 7:00 местного времени (5:00 мск) ракету вывезут из монтажно-испытательного комплекса площадки 112 космодрома "Байконур". Затем около 10:00 (8:00 мск) ее закрепят в вертикальном положении на стартовом комплексе площадки №1, с которой в первый космический полет отправился Юрий Гагарин.

В понедельник представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме "Байконур" выдали заключение о готовности корабля "Союз МС-11" и ракеты-носителя к вывозу и установке на стартовом комплексе.

В составе экипажа - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени, который вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

После аварии космонавт и астронавт прошли курс реабилитации и начали готовиться к следующему старту, однако в этот раз к ним присоединилась соотечественница Н.Хейга К.Кук. После того как экипаж был признан годным к полету медиками, он успешно сдал предполетные экзамены и был рекомендован межведомственной комиссией к старту.

По традиции, в ходе работы на МКС новых участников экспедиции ждет большой объем работы по научной программе. В частности, в рамках эксперимента "Биополимер" космонавты и астронавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции 59 исследований.

Кроме того, российским космонавтам Олегу Кононенко, который с декабря находится на орбите, и А.Овчинину предстоит выйти в открытый космос. За пределы станции отправятся и американские астронавты, причем, если NASA не изменит программу полета, этот выход может стать историческим событием: впервые в космосе будут работать одновременно две женщины - Кристина Кук и Энн Макклейн.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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