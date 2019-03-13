Шесть лет – и новая армия

Сергей Шойгу выступил на расширенном заседании думского Комитета по обороне

Министерство обороны продолжает планомерное перевооружение и повышение боевых возможностей Вооруженных Сил. В 2013 году в Российской армии уровень современной техники составлял только 16 процентов.

В соответствии с майскими указами президента Российской Федерации 2012 года Министерством обороны был разработан и реализован План деятельности до 2020 года. В результате за шесть лет Вооруженные Силы получили 109 МБР "Ярс", 108 БРПЛ, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", 57 космических аппаратов, семь подводных лодок, 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", 3712 новых и модернизированных танков, других боевых бронированных машин, более тысячи самолетов и вертолетов, 161 надводный корабль, катер и судно.

Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс", 10 ракетных бригад на "Искандер", 13 авиаполков на МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков на Ка-52 и Ми-28, 20 зенитных ракетных полков на С-400, 23 дивизиона на "Панцирь-С", 17 дивизионов на "Бал" и "Бастион".

К 2019 году по периметру границы России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий. Развертывается Единая космическая система обнаружения и боевого управления.

Создан новый космический ракетный комплекс "Ангара".

Сухопутные войска, мотострелковые бригады и бригады морской пехоты ВМФ – всего 35 соединений – обеспечены современной боевой экипировкой "Ратник-2".

В результате к началу 2019 года оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением возросла в 3,8 раза – с 16 до 61,5 процента. В стратегических ядерных силах она составляет 82 процента, в Сухопутных войсках – 48,3, ВКС – 74, Военно-морском флоте – 62,3, ВДВ – 63,7 процента.

Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – 30-кратно. В ходе антитеррористической операции в Сирии Вооруженные Силы впервые нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования. Оснащение бомбардировщиков новыми прицельно-навигационными комплексами, такими как СВП-24, дало возможность применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие с отклонением не более 10 метров от цели.

В командно-разведывательной ударной системе "Стрелец" реализована возможность поражения целей через 8–12 минут с момента их обнаружения. Фактически в реальном масштабе времени.

За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более двух тысяч современных беспилотников. С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.

Сегодня количество ежегодных мероприятий боевой подготовки по сравнению с 2012 годом увеличилось в 6,5 раза – до 18 тысяч. Число ежегодных межвидовых учений выросло в 2,7 раза – до полутора тысяч, а двусторонних учений в 57 раз – примерно до 1700.

План деятельности Минобороны на 2019–2025 годы предусматривает реализацию свыше 50 тысяч мероприятий. Планируется создание качественно новых образцов ВВТ, превосходящих зарубежные аналоги.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года