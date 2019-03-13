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13.03.2019
Известия.ru

В США считают Boeing 737 MAX пригодным для полетов

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Источник изображения: Фото: TASS/Vit Simanek

Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 MAX пригодным для полетов, несмотря на произошедшую ранее в Эфиопии авиакатастрофу.



На странице в соцсети Twitter управление сообщило, что продлит уведомление о летной годности для международного сообщества для операторов Boeing 737 MAX. Как пишет "РИА Новости", FAA тщательно следит за безопасностью коммерческих самолетов и при обнаружении проблемы немедленно примет необходимые действия.

Лайнер потерпел крушение утром 10 марта в Эфиопии. На борту находились 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли. Причины катастрофы устанавливаются.

После катастрофы авиакомпания Ethiopian Airlines отстранила самолеты типа Boeing 737 MAX 8 от полетов. Такое же решение приняли все авиакомпании Китая.

Единственный российский авиаперевозчик, эксплуатирующий лайнеры данной серии, — S7 — заявил, что пока не получал от производителя рекомендаций об отказе от полетов на Boeing 737 MAX 8.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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