В США считают Boeing 737 MAX пригодным для полетов

Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 MAX пригодным для полетов, несмотря на произошедшую ранее в Эфиопии авиакатастрофу.

UPDATED #FAA Statement on Ethiopian Airlines Flight 302. pic.twitter.com/QJ0m5eaHHJ — The FAA (@FAANews) March 11, 2019

На странице в соцсети Twitter управление сообщило, что продлит уведомление о летной годности для международного сообщества для операторов Boeing 737 MAX. Как пишет "РИА Новости", FAA тщательно следит за безопасностью коммерческих самолетов и при обнаружении проблемы немедленно примет необходимые действия.

Лайнер потерпел крушение утром 10 марта в Эфиопии. На борту находились 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли. Причины катастрофы устанавливаются.

После катастрофы авиакомпания Ethiopian Airlines отстранила самолеты типа Boeing 737 MAX 8 от полетов. Такое же решение приняли все авиакомпании Китая.

Единственный российский авиаперевозчик, эксплуатирующий лайнеры данной серии, — S7 — заявил, что пока не получал от производителя рекомендаций об отказе от полетов на Boeing 737 MAX 8.