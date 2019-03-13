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13.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Госдеп пожаловался на отказ Китая присоединяться к ДРСМД

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Ракеты DF-21D
Ракеты DF-21D на площади Тяньаньмэнь (Пекин).
Источник изображения: Damir Sagolj / Reuters

Власти Китая не проявляют заинтересованности в присоединении к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По словам Томпсон, она обсуждала с представителями Китая вопрос о присоединении Пекина к ДРСМД, передает ТАСС.

"На основе моих переговоров с китайским коллегами я могу вам сказать, что китайская сторона в этом не заинтересована. Им придется уничтожить большую часть своего арсенала [в таком случае], чего я не ожидаю", – отметила замгоссекретаря, выступая на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги.

Более того, по мнению Томпсон, "у китайской стороны нет аппетита в отношении любых договоров по контролю над вооружениями".

Она также подчеркнула, что при нынешней обстановке в международной глобальной безопасности "не считает осуществимым" ратификацию Китаем Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее в Госдепе заявили о начале изучения возможности создания нарушающих ДРСМД ракет. При этом еще в начале февраля Министерство обороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.


Антон Никитин

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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