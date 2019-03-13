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13.03.2019
Российская газета

Россия сохранила второе место по экспорту вооружений

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Объединенная экспозиция АО "Рособоронэкспорт"
Объединенная экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники Indo Defense 2018 в Джакарте (Индонезия), ноябрь 2018 года.
Источник изображения: bmpd

Согласно свежему отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который считается одним из авторитетных международных источников информации по этой теме, Россия остается вторым после США крупнейшим экспортером военной техники и оружия.

Пять крупнейших экспортеров военной продукции - это США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые обеспечили 75 процентов совокупного объема мирового экспорта вооружений в 2014-2018 годах. В 2014-2018 гг. поставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с 2009-2013 гг., в то время как потоки оружия в другие регионы сократились. Впрочем, как отметили в Ростехе, эксперты все-таки оказались не слишком объективными и точными в своих расчетах. Так, было заявлено о том, что российский экспорт вооружений в минувшем году упал на семнадцать процентов. В то время как американский вырос на двадцать девять процентов.

Специалисты из Стокгольма почему-то посчитали, что российский экспорт просел из-за почти полного прекращения закупок нашего вооружения Венесуэлой и сокращения Индией импорта российского оружия более чем на сорок процентов. Странно, конечно, как они это посчитали.

Не секрет - данные открыты и достоверны, что устойчивый рост объемов продаж по линии военно-технического сотрудничества фиксируется на протяжении последних 10 лет. План поставок в 2018 году выполнен "Рособоронэкспортом" в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув 13,7 миллиарда долларов.

Кстати, о якобы сокращении нашего военно-технического сотрудничества с Индией. Буквально на днях в индийском городе Корва был торжественно открыт завод совместного российско-индийского предприятия по производству в Индии российских автоматов Калашникова АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм.

А 7 марта Индия и Россия заключили соглашение о передаче индийской стороне в лизинг второй, а точнее, уже третьей атомной подводной лодки. Впервые в истории мировых военно-технических отношений еще в 1988 году СССР передал Индии в лизинг на три года многоцелевую атомную подводную лодку проекта 670 типа "Скат". Она получила имя Chakra и очень полюбилась индийским подводникам.

План поставок в 2018 году выполнен "Рособоронэкспортом" в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув 13,7 миллиарда долларов

В 2012 году Индии была передана в лизинг вторая по счету многоцелевая атомная подлодка проекта 971 (Akula-class по классификации НАТО). Срок лизинга был обозначен уже в 10 лет. В индийских ВМС российская субмарина получила имя Chakra II и прекрасно вписалась в состав флота этой страны.

Теперь речь идет о новой подлодке, которая получит название Chakra III. Это тот же проект 971. Однако подводную лодку планируется значительно модернизировать. И впервые предполагается на лодку такого класса установить индийское оборудование, в частности, систему связи. Индийская сторона рассчитывает, что подготовка АПЛ будет завершена к 2025 году. Стоимость контракта оценивается почти в 3 млрд долларов.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Венесуэла
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
АК-74 "Калашников"
К-152 Нерпа
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
СИПРИ
Проекты
670 Скат
971 Щука-Б
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