Россия сохранила второе место по экспорту вооружений

Согласно свежему отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который считается одним из авторитетных международных источников информации по этой теме, Россия остается вторым после США крупнейшим экспортером военной техники и оружия.

Пять крупнейших экспортеров военной продукции - это США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые обеспечили 75 процентов совокупного объема мирового экспорта вооружений в 2014-2018 годах. В 2014-2018 гг. поставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с 2009-2013 гг., в то время как потоки оружия в другие регионы сократились. Впрочем, как отметили в Ростехе, эксперты все-таки оказались не слишком объективными и точными в своих расчетах. Так, было заявлено о том, что российский экспорт вооружений в минувшем году упал на семнадцать процентов. В то время как американский вырос на двадцать девять процентов.

Специалисты из Стокгольма почему-то посчитали, что российский экспорт просел из-за почти полного прекращения закупок нашего вооружения Венесуэлой и сокращения Индией импорта российского оружия более чем на сорок процентов. Странно, конечно, как они это посчитали.

Не секрет - данные открыты и достоверны, что устойчивый рост объемов продаж по линии военно-технического сотрудничества фиксируется на протяжении последних 10 лет. План поставок в 2018 году выполнен "Рособоронэкспортом" в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув 13,7 миллиарда долларов.

Кстати, о якобы сокращении нашего военно-технического сотрудничества с Индией. Буквально на днях в индийском городе Корва был торжественно открыт завод совместного российско-индийского предприятия по производству в Индии российских автоматов Калашникова АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм.

А 7 марта Индия и Россия заключили соглашение о передаче индийской стороне в лизинг второй, а точнее, уже третьей атомной подводной лодки. Впервые в истории мировых военно-технических отношений еще в 1988 году СССР передал Индии в лизинг на три года многоцелевую атомную подводную лодку проекта 670 типа "Скат". Она получила имя Chakra и очень полюбилась индийским подводникам.

План поставок в 2018 году выполнен "Рособоронэкспортом" в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув 13,7 миллиарда долларов

В 2012 году Индии была передана в лизинг вторая по счету многоцелевая атомная подлодка проекта 971 (Akula-class по классификации НАТО). Срок лизинга был обозначен уже в 10 лет. В индийских ВМС российская субмарина получила имя Chakra II и прекрасно вписалась в состав флота этой страны.

Теперь речь идет о новой подлодке, которая получит название Chakra III. Это тот же проект 971. Однако подводную лодку планируется значительно модернизировать. И впервые предполагается на лодку такого класса установить индийское оборудование, в частности, систему связи. Индийская сторона рассчитывает, что подготовка АПЛ будет завершена к 2025 году. Стоимость контракта оценивается почти в 3 млрд долларов.

Сергей Птичкин