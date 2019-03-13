Самолет-шпион США "засветился" вблизи российских баз в Сирии
16:05 РјСЃРє.
РџР°С‚СЂСѓР»СЊРЅС‹Р№ РїСЂРѕС‚РёРІРѕР»РѕРґРѕС‡РЅС‹Р№ СЃР°РјРѕР»С‘С‚, #Boeing P-8A #Poseidon, Р’РњРЎ РЎРЁРђрџ‡єрџ‡ё(VP-26) , СЃ Р±РѕСЂС‚РѕРІС‹Рј РЅРѕРјРµСЂРѕРј 168764, РІ РІРѕСЃС‚РѕС‡РЅРѕР№ С‡Р°СЃС‚Рё Р°РєРІР°С‚РѕСЂРёРё РЎСЂРµРґРёР·РµРјРЅРѕРіРѕ РјРѕСЂСЏ.#USNAVY #P8A pic.twitter.com/NZltYgltOc— PlaneRadar (@ua4wiy_) 11 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
В Сирии российские средства контроля за воздушным пространством обнаружили в нейтральном пространстве над Средиземном морем американский самолет-шпион P-8A Poseidon. Цель была идентифицирована, как самолет радиотехнической разведки ВМС США с бортовым номером № 168764.
Воздушное судно вылетело с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.
Как сообщает специализированный интернет-ресурс PlaneRadar, воздушное судно проследовало вдоль сирийской границы, чтобы в зоне действия радаров самолета оказались российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
Полет проходил на высоте около пяти тысяч метров и длился более одного часа.
Всего самолет-шпион совершил восемь пролетов вдоль сирийского побережья. Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 12 морских миль от побережья, самолет США не нарушал.
Николай Грищенко
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются