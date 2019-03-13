Самолет-шпион США "засветился" вблизи российских баз в Сирии

В Сирии российские средства контроля за воздушным пространством обнаружили в нейтральном пространстве над Средиземном морем американский самолет-шпион P-8A Poseidon. Цель была идентифицирована, как самолет радиотехнической разведки ВМС США с бортовым номером № 168764.

Воздушное судно вылетело с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

Как сообщает специализированный интернет-ресурс PlaneRadar, воздушное судно проследовало вдоль сирийской границы, чтобы в зоне действия радаров самолета оказались российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Полет проходил на высоте около пяти тысяч метров и длился более одного часа.

Всего самолет-шпион совершил восемь пролетов вдоль сирийского побережья. Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 12 морских миль от побережья, самолет США не нарушал.

Николай Грищенко