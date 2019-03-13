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13.03.2019
Российская газета

Самолет-шпион США "засветился" вблизи российских баз в Сирии

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Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /

В Сирии российские средства контроля за воздушным пространством обнаружили в нейтральном пространстве над Средиземном морем американский самолет-шпион P-8A Poseidon. Цель была идентифицирована, как самолет радиотехнической разведки ВМС США с бортовым номером № 168764.

Воздушное судно вылетело с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

Как сообщает специализированный интернет-ресурс PlaneRadar, воздушное судно проследовало вдоль сирийской границы, чтобы в зоне действия радаров самолета оказались российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Полет проходил на высоте около пяти тысяч метров и длился более одного часа.

Всего самолет-шпион совершил восемь пролетов вдоль сирийского побережья. Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 12 морских миль от побережья, самолет США не нарушал.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
P-8 Poseidon
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