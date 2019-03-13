Синергичные люди

Высокие технологии снабдят витаминами крайний север и дальний космос

Одной из сенсаций выставки "Армия-2018" стал 40-футовый морской контейнер, превращенный разработчиками в настоящую фабрику растений. Посетители и потенциальные заказчики впервые смогли увидеть аэропонно-фитотронный модуль, предназначенный для круглогодичного выращивания овощей и зелени в любом уголке планеты. Причем не только нашей, дал понять "Военно-промышленному курьеру" Павел Лытенков, директор рязанского подразделения холдинга "Социум-А".

– Павел Игоревич, ваша фирма известна в первую очередь приборостроением. Откуда интерес к производству огородной продукции?

“ "Арктический трилистник" откроет новое направление в растениеводстве ”

– Вы знаете, так планеты сошлись. Года два с половиной назад у нас впервые возникла мысль применить наши знания и опыт в одной из непрофильных областей, выйти за рамки своего производства. Почти в это же время ко мне обратился директор нижегородской компании "Эконорм" с наработками в области биотехнологий. То есть была технология выращивания и культивирования различных растений без использования субстратов и вне зависимости от сезона или времени суток, которую "Эконорм" решил вывести на рынок. И мы с удовольствием выступили в качестве индустриального партнера. Таким образом родился наш совместный проект выращивания различных культур внутри стандартного морского контейнера. Сейчас, когда мы вплотную занялись этой темой, знаем, что и в Европе, и в США, и в Китае к этому направлению (его еще называют вертикальной фермой) привлечено огромное внимание, в него вкладываются серьезные средства, эти ресурсы выделяются передовым научным и производственным коллективам. А у нас были только красивая идея и огромное желание воплотить ее в жизнь. Мы решили совместить аэропонно-фитотронную технологию культивирования растений и оборудование для их выращивания с системой управления. По сути создать автономный комплекс для круглогодичного производства растений. Аэропоника позволяет обходиться без удобрений, обеспечивает высокую урожайность в течение всего года, весьма экономична и главное – автономна. Очень важно, что ввиду изолированности от внешней среды растения защищены от вредных насекомых, а значит, отпадает необходимость в пестицидах и продукция получается экологически чистой. Экономно расходуются ресурсы – электроэнергия и вода, растениям создаются идеальные условия для роста. Очень быстро у нас сформировалось и понимание, где такие установки окажутся наиболее востребованными. В первую очередь в Арктике, которая сейчас активно осваивается. Но также мы поняли и то, что сами вряд ли справимся, необходима кооперация.

– И обратились к аграриям?

– За "Эконормом" стоят большие компетенции в области биотехнологий, потому что они сотрудничают с Московским академическим институтом биохимической физики им. Н. Эмануэля. Что касается освоения Арктики, мы нашли единомышленников в МВТУ им. Баумана. Бауманцы к тому времени уже участвовали в арктической программе Министерства обороны, и совместно с партнерами мы сумели далеко продвинуться в разработках – настолько, что военные решили заказать оборудование для опытной эксплуатации. Место для испытаний выбрано весьма подходящее – военная база "Арктический трилистник". Если там наше оборудование покажет себя достойно, можно быть уверенным, что мы сможем предлагать наши инновационные разработки для использования в любой точке Земли.

– Необязательно быть растениеводом, чтобы понять: ваше дело требует специальных знаний и разработок. Как вы с этим справляетесь?

Фото: socium-a.ru

Фото: socium-a.ru– Есть такое понятие: синергия. Знаете, да? Это когда эффект совместных действий нескольких факторов в сумме существенно превосходит простое сложение. Так случилось и у нас. Каждый владел своими компетенциями, и по отдельности это был просто набор факторов. Нас же увлекли общая идея, мечта. И при сложении наших умений и профессионального багажа сложился, на мой взгляд, прекрасный проект.

Конечно, мы шли поступательно, шаг за шагом. Узких мест возникало и возникает много, потому что мы идем непроторенным путем. Скажем, снабжение растений всеми необходимыми питательными элементами, которые поступают к корневой системе в виде водного раствора в мелкодисперсном состоянии, насыщение ее кислородом требуют использования автоматики и надежных систем питания. Поэтому мы вслед за разработкой оборудования, созданием микроклимата и освещения подошли к решению задачи автоматизации процессов внутри контейнера. Такие задачи и соответственно их решение возникают каждый день.

Надо сказать, что изначально мы предполагали заняться выращиванием семенного картофеля, который Россия сегодня большей частью закупает за рубежом, к примеру в Голландии. После обсуждения идеи на научно-техническом совете холдинга "Социум-А" мы получили добро на реализацию наших наработок в более амбициозном проекте, которым заинтересовалось Министерство обороны. Наши представители уже летали вместе с военными на Землю Франца-Иосифа, провели, можно сказать, "рекогносцировку" на месте, и теперь нам ясно, что и как там необходимо сделать. Стоит задача накормить 150 военных, которые служат на этих отдаленных территориях нашей страны. Вернее, обеспечить витаминами и зеленью. Контейнера не будет, под экспериментальную установку нам выделяют стационарные помещения на базе. Там мы и будем выращивать для военных томаты, огурцы, редис и зелень. В ближайшее время надеемся приступить к реализации проекта.

– А идея с контейнером красивая… Следует ли из этого, что в дальнейшем вы сможете производить аэропонные установки для использования на орбите, на Луне, на Марсе?

– Мы идем в ногу со временем, а может, и чуть опережаем его. Судите сами.

У нашего холдинга "Социум-А" есть даже своя планета – Асгардия. Буквально недавно стало известно, что в Нижегородской области будет построен первый частный космодром. 1 марта в Питере открылась огромная выставка PROКОСМОС, где представлена наша мини-аэропонная установка, как раз предназначенная для выращивания растений, в том числе и на космических объектах. Конечно, это экспериментальный образец, но он показывает, что мы не стоим на месте, а думаем на несколько шагов вперед и замахиваемся на самые высокие орбиты. То есть мы вполне себе на космической волне. Но сегодня нашей главной задачей видим полномасштабное применение аэропонной установки в земных условиях.

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года