Boeing с тенью: вторая катастрофа ставит будущее лайнера MAХ под угрозу

Китай, Эфиопия, Индонезия и британская авиакомпания Cayman Airlines уже приостановили эксплуатацию самолета

Вторая за полгода катастрофа с новым Boeing 737 MAX может привести к приостановке поставок этой модели. Три страны — Китай, Эфиопия и Индонезия — временно отказались от эксплуатации самолета. Акции авиапроизводителя уже начали терять в цене. Помимо репутационных рисков в перспективе компании грозит потеря доли рынка, на которую претендуют китайские производители. В России пока эксплуатируется два Boeing 737 MAX — в компании S7 "Известиям" заявили, что не планируют отказываться от их использования. Еще несколько десятков таких самолетов в разное время должны получить "Уральские авиалинии", "Победа" и Utair. Поставки для Utair предположительно начнутся уже в апреле этого года, но, как пояснили "Известиям" в авиакомпании, их будут эксплуатировать только в случае 100-процентной гарантии безопасности от производителя.

Угроза контрактам

Крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта в Эфиопии, скорее всего, не приведет к отмене уже заключенных контрактов на закупку этих самолетов, но ставит под угрозу новые, сказал "Известиям" авиаэксперт, партнер российского офиса консалтинговой компании Arthur D. Little Артем Малков.

Самолет совершал рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. Катастрофа унесла жизни 157 человек из 35 стран, в том числе троих россиян. Официальные причины крушения самолета неизвестны. Лайнер упал через несколько минут после взлета, уйдя в пике. Это уже вторая авиакатастрофа Boeing 737 MAX за последние полгода.

— Две катастрофы ставят под угрозу новые контракты. Массовой отмены старых контрактов не ожидаю. Хотя для тех авиакомпаний, которые хотели отказаться от этого самолета, это будет веским поводом для такого решения, — сказал Артем Малков.

Фрагменты двигателя Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines Источник изображения: Фото: REUTERS/Tiksa Negeri

По его мнению, риски заключаются в том, что у нового самолета велика доля узлов и агрегатов, которые производитель вывел на аутсорсинг.

— Задача состояла в том, чтобы сфокусироваться на основных компетенциях, а не ключевые отдать другим подрядчикам, тем самым снизив инвестиционную нагрузку на холдинг. Конечно, всё производить самостоятельно концерн не сможет. Однако усилить контроль за качеством поставляемых комплектующих, больше вовлекаться в процесс их разработки возможно, — добавил эксперт.

Китайские авиапроизводители могут воспользоваться этой ситуацией для продвижения своей продукции в США и Европу. В перспективе ближайших 5–10 лет китайцы станут третьим крупным игроком на рынке гражданской авиации наравне с Boeing и Airbus.

— Проблемы Boeing в долгосрочной перспективе дадут преимущество китайскому Comac C919, который начнет вытеснять американские и европейские лайнеры, — уверен Артем Малков.

Помимо очевидных репутационных рисков Boeing уже несет потери из-за снижения стоимости акций, отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Максимальное падение стоимости акций Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE) составляло 12,9%. По состоянию на 18:20 мск акции Boeing подешевели на 6,75%, до $394 за бумагу.

— Окончательно потери авиапроизводителя можно будет оценить только по завершении расследований инцидентов. Кроме того, всё будет зависеть от официальной позиции третьих стран, где уже эксплуатируются эти самолеты, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что реакция китайских властей наносит серьезный удар по программе Boeing 737 MAX, но она носит превентивный характер.

Ушли в отказ

Китай, Индонезия, Эфиопия и британская авиакомпания Cayman Airlines уже приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8.

"Учитывая то, что в обоих случаях речь шла о новых Boeing 737 MAX 8, а также то, что катастрофы случились на стадии взлета, прослеживается определенная схожесть", — говорится в заявлении управления гражданской авиации Китая.

В Ethiopian Airlines заявили, что "после трагического происшествия <...> авиакомпания решила приостановить полеты всех Boeing 737 MAX 8 начиная с 10 марта 2019 года — до дальнейшего уведомления". Причина катастрофы пока не известна, однако такой шаг сделан "в качестве дополнительной меры предосторожности", отметили в авиакомпании.

Самолет Boeing 737 компании Ethiopian Airlines Источник изображения: Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

В британской Cayman Airlines, в свою очередь, отметили, что все самолеты Boeing 737 MAX 8 останутся на земле до дальнейших распоряжений.

В октябре прошлого года разбился самолет этого же типа — Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета. Все 189 человек на борту погибли. Официальных причин авиакатастрофы объявлено не было.

В то же время после первой катастрофы с этим самолетом на рынке появились предположения о том, что американский концерн Boeing Co мог утаивать информацию о возможных рисках в связи с появлением в системе управления самолетами новой функции, которая может привести к уходу самолетов в пике.

Самолеты моделей Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 оснащены системой, которая помогает пилотам избежать опасного задирания носа воздушного судна. Однако в нештатной ситуации система может опустить нос так сильно, что пилоты не смогут выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении.

— С их стороны (со стороны Boeing. — "Известия") было глупым шагом установить систему на самолеты и не сказать об этом пилотам, которые управляют этими самолетами, — говорил газете The Wall Street Journal Майк Майклз, председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA), которая представляет более 15 тыс. летчиков компании American Airlines. — Почему они не обучались новой функции?

Производство среднемагистрального пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 Источник изображения: Фото: REUTERS/Jason Redmond

По неофициальной информации, новая функция в системе управления самолетами не была перечислена в учебных материалах и не обсуждалась в ходе переговоров с авиаперевозчиками и регуляторами по внедрению последних моделей Boeing 737. После первой катастрофы в начале ноября Boeing сообщила, что разошлет компаниям, эксплуатирующим новые модели Boeing 737 MAX, предупреждение, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике.

В S7 Airlines сказали "Известиям", что "как и все эксплуатанты, получили такие рекомендации от Boeing и проинформировали специалистов, которые работают с Boeing 737 MAX".

В России полетают

В России Boeing 737 MAX 8 продолжит перевозить пассажиров. S7 эксплуатирует два самолета этого типа, сообщили "Известиям" в авиакомпании. В S7 заверили, что "внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем".

— Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737 MAX в авиакомпании не поступало, — добавил представитель перевозчика.

В июне 2018 года сообщалось о том, что договор операционного лизинга на 14 воздушных судов Boeing 737 MAX подписали "Уральские авиалинии". Поставки планировались с октября 2019 по май 2022 года. Еще одним эксплуатантом самолета может стать Utair — в апреле должны начаться поставки первых самолетов из 30 заказанных ранее 737 MAX.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 Airlines Источник изображения: Фото: Depositphotos

В "Уральских авиалиниях" отказались от комментариев, в Utair заявили, что будут использовать Boeing 737 MАХ, только если "получат 100-процентную гарантию его безопасности от производителя".

В апреле 2019 года Utair пополнит парк проверенной моделью Boeing 737-800, сейчас эксплуатируется девять таких самолетов, добавила представитель авиакомпании.

В декабре совет директоров "Аэрофлота" одобрил поставки в рамках операционного лизинга 20 самолетов Boeing 737 MAX для дочернего низкобюджетного перевозчика "Победа". В "Победе" сказали, что внимательно следят за ситуацией, отказавшись от дальнейших комментариев.

В Минтрансе переадресовали запрос "Известий" в Росавиацию, там оперативно не ответили.

В российском представительстве Boeing "Известиям" сказали, что технические эксперты авиаконцерна отправятся на место крушения для оказания технической поддержки. Выяснять причины катастрофы будут эфиопская Комиссия по расследованию происшествий и Национальный комитет безопасности на транспорте США.

Справка "Известий"Boeing 737 MAX пришел на смену поколению Boeing 737 Next Generation, в частности, он комплектуется более мощными двигателями — CFM International LEAP-1B. Самолет может перевозить от 162 до 200 пассажиров. Сертификация прошла в марте 2017 года, а первый лайнер был поставлен в мае того же года малайзийской Malindo Air.

По данным компании Boeing, модель 737 MAX — самая успешная по числу заказанных самолетов, законтрактовано более 5 тыс. единиц. Но сейчас в мире эксплуатируется около 350 лайнеров. Из них порядка 100 эксплуатируются китайскими авиакомпаниями.

Александр Волобуев, Ирина Цырулева