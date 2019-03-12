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12.03.2019
Военно-промышленный курьер

Азербайджан ввел войска в районы оперативного назначения рядом с Карабахом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Согласно плану широкомасштабных учений, стартовавших 11 марта, в Азербайджане, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного назначения. Об этом, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой, добавляют в азербайджанском военном ведомстве.

Отметим, что под районом "оперативного назначения" имеются в виду территории, прилегающие к зоне карабахского конфликта. Известно, что на западных рубежах Азербайджана, в примыкающих к линии соприкосновения с армянскими войсками районах постоянно дислоцируется свыше 70% всего личного состава и наступательного вооружения армии крупнейшей закавказской республики.

Это первые военные учения в Азербайджане такого масштаба после заметного спада напряжённости в зоне карабахского конфликта, достигнутого, как полагают эксперты в Азербайджане и Армении, по итогам трёх личных контактов (28 сентября в Душанбе, 6 декабря в Санкт-Петербурге и 22 января в Давосе) между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном.

В эти часы, сообщает Eadaily, армянский премьер находится в Нагорном Карабахе, где 12 марта под председательством главы правительства Армении и президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакяна состоится заседание Совета национальной безопасности НКР.

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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Военные учения
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