Шойгу: По периметру границ России создано сплошное радиолокационное поле

В 2019 году по периметру границ России создано сплошное радиолокационное поле, система предупреждения о ракетном направлении по всем типам траектории полетов баллистических ракет.

Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в Госдуме на заседании комитета по обороне: "В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности, В 2012 году в составе сил немедленного применения содержалось всего 16 соединений".

Как отметил Шойгу, "войска полностью обеспечены современной боевой техникой".

По его словам, за последние шесть лет Вооруженные силы страны получили более 3 тыс. танков и других боевых бронемашин, более 1 тыс. самолетов и вертолетов, более 200 баллистических ракет. При этом, подчеркнул он, 316 образцов современного вооружения были опробованы российскими военными в Сирии.

За этот период ВС получили также три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", 57 космических аппаратов, семь подводных лодок, 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", 161 надводный корабль, катер и судно.