Создание биопатогенов вошло в список возможных угроз безопасности России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Создание новых патогенов современными методами синтетической биологии вошло в список возможных угроз безопасности РФ, следует из опубликованного в понедельник текста президентского указа "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу".

Согласно указу, в число основных биологических угроз безопасности России входят модификация свойств и форм патогенных биологических агентов и свойств их переносчиков, проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии, террористические акты, связанные с использованием опасных биологических веществ.

Совет безопасности России не исключает разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. США создали более 200 биологических военных лабораторий по всему миру, в том числе на Украине и в странах СНГ, заявил в январе 2019 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран", - говорил Патрушев в интервью "Российской газете".

По словам Патрушева, деятельность биологических лабораторий Пентагона "имеет мало общего с мирной наукой". "Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности", - отмечал секретарь Совбеза.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.