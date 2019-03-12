Путин утвердил основы госполитики в химической и биологической безопасности

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые основы государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что прежняя редакция указа, утвержденная в 2013 году, признается утратившей силу. Добавляется, что реализация указа поручена правительству РФ.

В тексте указа уточняется, что политика РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности представляет собой комплекс мер: правовые, медико-биологические, санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, фитосанитарные, административно-организационные, военные, финансовые, коммуникационные и информационные.

Эти меры направлены на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов и предотвращения химических и биологических угроз.

Кроме того, данные меры направлены на создание и развитие мониторинга химических и биологических рисков, а также на осуществление межгосударственного и международного сотрудничества в области химической и биобезопасности.