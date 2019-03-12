Минобороны РФ потратит более 445 млн рублей на защиту информации

Министерство обороны России потратит более 445,3 млн рублей на "комплекс средств защиты информации и мониторинга", следует из материалов на сайте госзакупок.

Подробности и сроки поставки не раскрываются. Известно лишь, что лимиты бюджетных обязательств на текущий год составляют 127,3 млн рублей и 318 млн рублей на 2020-й, пишет "РИА Новости".

6 марта президент России Владимир Путин рассказал о росте числа киберпреступлений, совершенных против РФ. Так, если в 2014–2015 годах насчитывалось около 1,5 тыс. скоординированных хакерских атак, состоящих из нескольких связанных между собой акций, то в прошлом году специалисты зафиксировали не менее 17 тыс. подобных случаев.

В декабре прошлого года замглавы аппарата Совета безопасности РФ Сергей Коротков сообщил, что на российскую критическую инфраструктуру в 2018 году было совершено 4 млрд кибератак, главным источником которых стали США.