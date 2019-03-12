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12.03.2019
Известия.ru

Порошенко пообещал Украине высокоточное ракетное оружие

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Источник изображения: Фото: TASS/DPA/Serg Glovny

Президент Украины Петр Порошенко поручил конструкторским бюро и оборонным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

Глава государства напомнил, что ситуация, которая сложилась вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), позволяет украинской стороне заниматься подобными разработками, так как некоторые ограничения ушли в прошлое.

"Это (высокоточное ракетное оружие. — Ред.) сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону — надежнее", — цитирует Порошенко "Интерфакс" в понедельник, 11 марта.

О планах по созданию новейшего оружия украинский лидер рассказал во время посещения бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил страны (ВСУ) в Житомирской области. Подобные высказывания он делал и ранее.

6 марта Порошенко заявил о возможности создания на Украине мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Он обвинил Москву в развале системы контроля над вооружениями, в частности речь шла про Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам политика, такая ситуация вынуждает Киев и его союзников находить новые способы для обеспечения безопасности.

В тот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что выход США из ДРСМД разрушает систему глобальной безопасности. Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что такое решение американских властей ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности.

4 марта российский лидер подписал указ о приостановке выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы.


ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
9М729
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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