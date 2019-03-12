Лбом о стену: каким будет военный бюджет Вашингтона

Трамп хочет получить на строительство стены больше денег

Президент Дональд Трамп планирует с понедельника начать новый этап противостояния с конгрессом США, чтобы добиться дополнительных средств на постройку стены вдоль юго-западной границы с Мексикой. Однако демократы в палате представителей поклялись заблокировать все его проекты. Это может создать проблемы при принятии оборонного бюджета на 2020 год, который администрация Трампа считает "шедевральным".

Глава Белого дома будет просить у конгресса $8,6 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой, пишет The New York Times со ссылкой на его помощников. Он также попросит, чтобы конгресс США пополнил на $3,6 млрд. военные строительные фонды. Ранее Дональд Трамп собирался взять средства из этих фондов, чтобы начать работу над стеной, объявив чрезвычайное положение в стране и планируя потратить на постройку стены в общей сложности 12,2 млрд. долл.

"Я сказал бы, что это проблема безопасности государственной границы США первостепенной важности, - заявил Ларри Кадлоу, высокопоставленный экономический советник президента. - У нас там налицо кризис". Беседуя с журналистами "Fox News" в это воскресенье, Кадлоу признал, что по этой проблеме в Конгрессе США предстоит нешуточная борьба.

Дональд Трамп постоянно делал стену на мексиканской границе самым главным своим приоритетом во внутренней политике, поскольку он уже готовится к выдвижению своей кандидатуры на перевыборах президента в следующем году. Однако демократы, которые добились контроля над Палатой представителей США в январе этого года, решили в любом случае противостоять подобным намерениям Трампа в сфере иммиграционной политики.

"Конгресс США отказался финансировать стену Дональда Трампа, и президент был вынужден потерпеть поражение, и вновь открыть финансирование правительства после шатдауна", - сообщили в совместном заявлении спикер палаты представителей Нэнси Пелоси из Калифорнии и сенатор Чак Шумер из Нью-Йорка, лидер демократического меньшинства в Сенате США.

"То же самое повторится, если Дональд Трамп попробует сделать это снова. Мы надеемся, что он извлек урок из своего предыдущего поражения", - добавили они.

Кроме предложенного финансирования строительства стены на границе с Мексикой, заявили представители администрации президента США, глава Белого дома призовет к значительному увеличению военных расходов и существенному сокращению финансирования программ внутренней политики.

По всей видимости, ни одна из предложенных главой Белого дома мер демократами в Конгрессе США принята не будет.

Финансовые намерения Дональда Трампа также указывают на то, что глава Белого дома так и не сбалансирует бюджет США во время своего президентского срока. И даже если он выиграет выборы в 2020 году, ему вряд ли удастся выполнить свои предвыборные обещания не только устранить ежегодный дефицит бюджета, но и заплатить весь государственный долг, накопленный предыдущими поколениям американских политиков.

Планы Трампа в этой сфере обещают добиться сбалансированного бюджета только через 15 лет. То есть они не будут выполнены даже к концу второго срока Трампа и еще годы после этого. Тем более, что оценки роста доходов кажутся нереалистично раздутыми независимым экономистам, пишет NYT.

Основные показатели бюджета 2020 финансового года будут обнародованы 11 марта, в части, касающиеся Минобороны США, - 12 марта, отдельные статьи программ в сфере обороны будут преданы гласности только 18 марта.

Сумма, потраченная на национальную безопасность США в целом, в 2020 финансовом году составит $750 млрд., из них министерству обороны предполагается выделить $718 млрд.

Бюджетная заявка Пентагона на 2020 финансовый год будет включать $545 млрд. по основным статьям расходов на оборону, $164 млрд. на военные операции за рубежами США и $9 млрд. "чрезвычайного финансирования", которые могли бы использоваться, чтобы покрыть разрывы финансирования в военном строительстве или использованы на борьбу со стихийными бедствиями.

К примеру, сухопутные войска США просят приблизительно $190 млрд. в 2020 финансовом году (примерно на $8 млрд. больше, чем в прошлом году). Предполагается, что эти траты покроют расходы амбициозного плана модернизации этого вида вооруженных сил США.

На военные операции за рубежом предполагается потратить $165 млрд. по сравнению с $69 млрд. в этом году. И это при том, что Дональд Трамп сокращает военную активность в Афганистане и Сирии.

Наибольшее количество средств на военные операции за рубежом было потрачено в 2010 финансовом году, когда у Соединенных Штатов было почти в семь раз больше войск в Афганистане и Ираке, чем в нынешние времена.

Источники в правительстве США утверждают, что президентская бюджетная заявка будет включать увеличение научно-исследовательских фондов.

Финансирование научных исследований в бюджете 2020 финансового года будет на уровне $104 млрд., то есть увеличится примерно на $9 млрд. по сравнению с текущим годом.

Средства в основном пойдут на разработку гиперзвукового оружия, программ искусственного интеллекта и космических технологий.

Между тем президентская бюджетная заявка будет включать сокращение финансирования Европейской инициативы сдерживания, то есть программы, которая поддерживает американское присутствие в Европе в целях безопасности. Уровень ее финансирования, говорят источники будет "умеренно понижаться" в сравнении с ранее достигнутым показателем в $6,3 млрд.

ЕИС была создана в связи с аннексией Россией украинской территории в 2014 году, чтобы увеличить присутствие Америки в регионе. Значительная часть этого финансирования идет на оплату ротаций личного состава бригад и батальонов, развернутых на европейском континенте и военные учения.

Финансирование Европейской инициативы сдерживания существенно выросло за первые два года президентского срока Дональда Трампа. Однако теперь любое сокращение будет нежелательной новостью для европейских стран.

Ранее союзники США считали ЕИС твердым доказательством того, что Пентагон остается надежным военным партнером Европы, несмотря на иногда чересчур горячую риторику, раздающуюся из Белого дома.

Сегодня Белый дом всерьез рассматривает требования к любой европейской стране по оплате всех расходов пребывания на ее территории американских войск, а также оплаты 50-процентной премии за удовольствие расквартирования вооруженных сил США в пределах национальных границ того или иного европейского союзника США.

Тем не менее, на прошлой неделе Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил членам Комитета по делам вооруженных сил Сената США, что ОВС НАТО потребуется гораздо больше боевых бронированных машин и эсминцев ВМС НАТО, авианосных ударных групп и группировок морских десантных сил, чтобы опередить боевые и оперативные возможности модернизированных Вооруженных сил России.

Министр обороны США Патрик Шэнахэн неоднократно называл бюджет 2020 финансового года "шедевральным" документом. Он подчеркивал, что все это было сформировано на основе выводов и положений, сделанных из серии долгосрочных концептуальных документов, включая Стратегию национальной обороны, Обзор ядерной политики и Обзор в области противоракетной обороны.

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