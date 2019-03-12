Росгвардия устанавливает новый порядок выдачи документов работникам ЧОПов

Времена, когда едва ли не любой желающий, купив в киоске красную книжечку и прицепив к поясу резиновую дубинку, мог представляться частным охранником и предъявлять гражданам разные требования, ушли в прошлое безвозвратно.

Росгвардия, в ведение которой перешли ЧОПы, продолжает систематизировать их деятельность. Очередной этап: процедура выдачи удостоверений частным охранникам будет обобщена, централизована и упорядочена. Значит, граждане смогут безошибочно определить, кто там, в черном комбинезоне, - дипломированный и лицензированный специалист по обеспечению безопасности или самозванец.

В удостоверении, которое охранник будет обязан предъявлять по первому требованию, должно быть четко указана трудовая категория этого работника. То есть, что он умеет и что он обязан делать, что вправе требовать от других людей. То есть, в состоянии ли он оказать первую помощь пострадавшему, разрешено ли ему носить и применять спецсредства, в том числе - огнестрельное оружие, вправе ли он проверять у гражданина документы и не пропускать на охраняемую территорию, тем более - досматривать и задерживать. От обозначенной категории зависит и место его службы - просто открывать или закрывать ворота на складе или охранять торговый зал супермаркета. Такие удостоверения будут единого образца.

Это новшество затронет около полумиллиона человек, так или иначе связанных с относительно новым, динамично развивающимся, а значит, востребованным на рынке услуг охранным бизнесом.

После ряда скандальных историй с работниками частных охранных организаций, а чаще - с людьми, незаконно выдающими себя за этих работников, в Рос­гвардии решили усовершенствовать порядок получения "корочек", дающих право заниматься таким непростым делом - охранять и защищать. Для общественной антикоррупционной экспертизы опубликован проект приказа главы Росгвардии Виктора Золотова, утверждающего новый Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника. Этот регламент, по замыслу его авторов, призван решать три задачи. Во-первых, в нем четко, без ненужных экивоков и толкований, будет разъяснено человеку, претендующему на удостоверение, какие бумаги и в какие сроки от него требуются. Не предоставишь хоть одну справку по списку - свободен. Что собенно важно: справка о прохождении специального обучения годна лишь в течении года.

По своему содержанию удостоверение частного охранника будет похоже на удостоверение офицера

Чтобы не было иллюзий, сообщаем: справки из МВД и ФСБ - обязательны. Кстати, так же в документе будет прописана и обязательное оказание помощи правоохранительным структурам. Но, с другой стороны, у этого претендента также будет железная гарантия - других дополнительных бумажек, тем более - доплат, от него не потребуют.

И, в-третьих, ни под каким предлогом его не станут, так сказать, волокитить - мол, приходите завтра. На то и есть регламент, где четко оговорено, в какие сроки чиновники обязаны дать ответ - положительный или отрицательный - с момента регистрации заявления. В этом и есть антикоррупционный смысл нового документа. Можно жаловаться.

Тут надо заметить, что Рос­гвардия - организация военная, и разбираться, а, значит, и наказывать виновных будут по-военному, без скидок на какие-либо обстоятельства, которые могли бы разжалобить людей, ведущих служебное расследование в гражданской структуре. Здесь люди прямые: виновен - получи, что положено по любому из кодексов.

По своему содержанию удостоверение частного охранника будет похоже на удостоверение офицера. Сейчас в нем - 22 страницы. Будет - 24, включая обложку. Формат бланка - А6 (8,5 на 12,5 см), уровень защиты - класс "В", нумерация - каждой полосы. Бумага - специальная, с водяными знаками.

Михаил Фалалеев