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12.03.2019
ТАСС

Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы

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Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

В перечне 26 новых видов работ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минтруд РФ добавил 26 новых видов работ в перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2019 году, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"В перечни включены 140 видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, с общей потребностью 3215 человек, а также 638 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в сообщении.

По данным Минтруда, в 2018 году в список входило 114 профессий. В 2019 году его дополнили такие профессии, как аккумуляторщик, выбивальщик отливок, машинист насосных установок, обрубщик, оператор связи, оператор стиральных машин, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, сборщик-достройщик судовой, сборщик корпусов металлических судов, слесарь-монтажник судовой, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, фрезеровщик, чистильщик металла отливок, изделий и деталей, техник авиационный, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, электроник, юрисконсульт и другие.

В пресс-службе добавили, что утвержденный перечень организаций для прохождения альтернативной гражданской службы включает в себя госучреждения соцобслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, которые находятся в ведении федеральных и региональных властей. "Перечень сформирован на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям", - уточнили в Минтруде.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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