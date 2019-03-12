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12.03.2019
Российская газета

Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации получили новые легкие ракеты для вертолетов. Дальность их действия составляет до 15 километров, сообщает РИА Новости.

Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета по обороне Государственной Думы. Он отметил, что вертолеты получили новые управляемые многофункциональные ракеты благодаря сирийскому опыту.

Основной темой заседания комитета Госдумы РФ стало состояние обороноспособности Российской Федерации и вопросы законодательного обеспечения. Глава военного ведомства рассказал об успешной работе по обеспечению армии новыми вооружениями. За прошедшие шесть лет военные получили более трех тысяч танков и других бронемашин, более одной тысячи самолетов и вертолетов, более 200 баллистических ракет.

Что касается новых легких функциональных ракет для вертолетов, то их можно применять, не входя в зону поражения противовоздушной обороны неприятеля.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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3 комментария
№1
12.03.2019 09:46
Гермес-А?
0
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№2
12.03.2019 11:27
Что за ракеты?
Когда появятся и на каких вертолетах?
По дальности действия это должен быть Гермес-А.
Желательно чтобы его начали ставить и на новые Ка-52 и на модернизированные Ми-28 и Ми-35....
0
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№3
12.03.2019 15:38
В свое время были сообщения в интернет-изданиях что во время вояжа ,,Кузнецова,, к берегам Сирии, вертолёты Ка-52К на его борту должны были испытывать ракеты Гермес-А
0
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