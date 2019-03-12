Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность

Вооруженные силы Российской Федерации получили новые легкие ракеты для вертолетов. Дальность их действия составляет до 15 километров, сообщает РИА Новости.

Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета по обороне Государственной Думы. Он отметил, что вертолеты получили новые управляемые многофункциональные ракеты благодаря сирийскому опыту.

Основной темой заседания комитета Госдумы РФ стало состояние обороноспособности Российской Федерации и вопросы законодательного обеспечения. Глава военного ведомства рассказал об успешной работе по обеспечению армии новыми вооружениями. За прошедшие шесть лет военные получили более трех тысяч танков и других бронемашин, более одной тысячи самолетов и вертолетов, более 200 баллистических ракет.

Что касается новых легких функциональных ракет для вертолетов, то их можно применять, не входя в зону поражения противовоздушной обороны неприятеля.

Светлана Цыганкова