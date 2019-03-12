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12.03.2019
ТАСС

Минобороны объявило конкурс на лучших специалистов в IT-сфере

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Ноутбук. Архивное фото
Ноутбук. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / DragonImages

Работы на конкурс будут приниматься до 26 апреля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российское военное ведомство объявило конкурс на лучших специалистов в IT-сфере "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности РФ", сообщается на официальном сайте ведомства.

"Для выявления талантливых специалистов в сфере информационных технологий Департаментом информационных систем Минобороны России объявлен межведомственный конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности РФ", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут специалисты научно-исследовательских организаций, образовательных и других учреждений, органов управления и подразделений, подведомственных военному ведомству, а также специалисты МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и ФСО России.

Инициатива Минобороны призвана создать условия для взаимодействия научных школ и проведения исследований и разработок в сфере обороны и безопасности страны.

"Межведомственная экспертная комиссия, сформированная из ведущих ученых и специалистов силовых структур Российской Федерации, приступит к рассмотрению конкурсных работ 13 мая 2019 года", - сообщается на сайте. Работы на конкурс будут приниматься до 26 апреля.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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