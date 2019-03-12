Синие опять проиграли красным в ходе военной симуляции, проведённой в США

Соединенным Штатам в случае военного столкновения с Россией и Китаем придется применять ядерное оружие, заявил военный эксперт Дэвид Окманек изданию Breaking Defense.

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По словам эксперта, проводимые ежегодно американским стратегическим исследовательским центром RAND Corporation военные симуляции, где "синие" (США) сталкиваются с "красными" (Россия и Китай), показывают, что без применения ядерного оружия "синие" проигрывают в любом случае. Аналитики смоделировали различные сценарии столкновений, но в итоге пришли к выводу, что российская и китайская армии "наваляют" США в случае неядерного конфликта.

Специалисты заявляют, что хотя у США огромный арсенал оружия, на который тратятся миллиардные суммы, Россия и Китай тоже не стоят на месте. Оружие, которым ранее владели только американцы, появилось и у их противников, а многие разработки уже обогнали "оружие США".

Окманек подчеркнул, что американские базы уязвимы для российских и китайских ракет дальнего действия. Другой проблемой для армии США является применение Россией "мощных систем РЭБ".

Всякий раз, когда мы разыгрываем симуляцию и красные, применив системы РЭБ и хакерские атаки, полностью блокируют наши командные сети, мы просто останавливаем дальнейший розыгрыш сценария, поскольку не знаем, как дальше действовать

- заявил американский эксперт.

Соединенным Штатам пока не нужно ждать "красного рассвета" где-нибудь на своей территории, но даже потеря той же Прибалтики и Тайваня может сильно ударить по мировой гегемонии США и нарушить мировой порядок, который американцы поставили после окончания Второй мировой войны

- делает вывод Дэвид Окманек.

В 2017 году стратегический исследовательский центр RAND Corporation сделал "прогноз", что в случае военного столкновения США с Россией и Китаем, американская армия проиграет по причине "слабых стратегических позиций в Европе и Восточной Азии". Главной причиной тогда называлось недофинансирование европейских и азиатских подразделений американской армии.