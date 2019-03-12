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12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Самолет ВМС США на низкой высоте пролетел над "Адмиралом Горшковым"

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Источник изображения: Mass Communication Specialist 3rd Class

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на низкой высоте облетел отряд кораблей Северного моря во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков" в Атлантике, следует из данных авиационных ресурсов и системы мониторинга движения морских судов AIS.

Самолет-разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии, перед подлетом к кораблям, находящимся к западу от пролива Гибралтар, снизился с высоты 9,1 тыс. метров до 907 метров и встал в круг. Высота снижалась при этом до 160 метров, передает "Интерфакс".

Над российскими кораблями он провел более полутора часов, а в 15.50 мск направился обратно на базу.

На прошлой неделе "Адмирал Горшков" вместе с судами сопровождения вошел в Ла-Манш, его сопровождал британский эсминец "Дефендер" (HMS Defender).


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Type 45
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