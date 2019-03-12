Самолет ВМС США на низкой высоте пролетел над "Адмиралом Горшковым"

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на низкой высоте облетел отряд кораблей Северного моря во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков" в Атлантике, следует из данных авиационных ресурсов и системы мониторинга движения морских судов AIS.

Самолет-разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии, перед подлетом к кораблям, находящимся к западу от пролива Гибралтар, снизился с высоты 9,1 тыс. метров до 907 метров и встал в круг. Высота снижалась при этом до 160 метров, передает "Интерфакс".

Над российскими кораблями он провел более полутора часов, а в 15.50 мск направился обратно на базу.

На прошлой неделе "Адмирал Горшков" вместе с судами сопровождения вошел в Ла-Манш, его сопровождал британский эсминец "Дефендер" (HMS Defender).

Сергей Гурьянов