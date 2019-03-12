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12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

США начали изучать возможности создания нарушающих ДРСМД ракет

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Ракеты средней дальности "Першинг-2"
Американские баллистические ракеты средней дальности "Першинг-2".
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Вашингтон после приостановки участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) начинает изучать возможности создания ракет, нарушающих это соглашение, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги", – передает ее слова ТАСС.

Томпсон добавила, что Пентагон "только начал" изучать возможности по созданию таких ракет.

Между тем, в странах НАТО заявляли, что на подготовку "ответа" на якобы размещение Россией запрещенных договором вооружений альянсу понадобится от шести до девяти месяцев. При этом не исключалось размещение новых наземных ядерных ракет в Европе.

При этом еще в начале февраля Министерство обороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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