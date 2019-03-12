США задумались над созданием ракет средней и меньшей дальности

Власти США изучают возможность создания ракет средней и меньшей дальности. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, такое обсуждение началось после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Министерство обороны вскоре может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались", — сказала Томпсон на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги, передает ТАСС.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы.

Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ответ на якобы размещение Россией ракет у границ альянса.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.