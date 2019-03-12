Российская делегация обсудила в Армении вопросы сотрудничества по радиохимической безопасности
Общеотраслевая информация, Атомная промышленность и энергетика, Боеприпасы и спецхимия, Рынки и сотрудничество, Глобальная безопасность:
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В Армению прибыла делегация во главе с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, российская делегация обсуждает в Ереване ряд вопросов двусторонней повестки.
Российских военных 11 марта принял первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Оник Гаспарян. Стороны обсудили вопросы радиационной, химической и биологической безопасности, а также перспективы взаимодействия в этой сфере.
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