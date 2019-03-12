Войти
12.03.2019
WarSpot

"Ниндзя" снова в небе

580
0
-1

Япония является одним из крупнейших импортёров вооружений, но активно развивает собственный ОПК. Вчера, 10 марта, портал janes.com сообщил о том, что после четырёхлетнего простоя разрешение к полётам получили вертолёты Kawasaki OH-1 Ninja.

"Ниндзя" были заземлены в 2015 году после аварийной посадки одного из вертолётов. Во время полёта двигатель потерял мощность, а при осмотре выяснилось, что во время сильной нагрузки повредились лопасти в турбине высокого давления. Решение проблемы заняло много времени, в течение которого весь парк OH-1 Ninja оставался на земле.

Вертолёт Kawasaki OH-1 Ninja.

Источник изображения: janes.com

Вертолёты Kawasaki OH-1 Ninja — гордость японского ОПК. Эта разведывательная машина начала поступать в войска в начале 2000-х годов. Вертолёт был спроектирован с учётом всех веяний вертолётной моды — широкое применение композитов и рулевой винт в кольцевом канале. На вооружении Сил самообороны Японии состоит порядка 50 этих машин.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Kawasaki
Похожие новости
15.08.2018
Сильные выручкой
02.05.2017
Новая Зеландия приобретет базовые патрульные самолеты P-8A Poseidon
03.11.2015
На верфи «Мазагон док лтд.» спущена на воду головная НАПЛ класса «Скорпен»
02.02.2015
Самураи настроились на атаки
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
21.06.2013
В Японии после инцидента приостановлены полеты новейших патрульных самолетов P-1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:06
  • 3
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400