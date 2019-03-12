"Ниндзя" снова в небе

Япония является одним из крупнейших импортёров вооружений, но активно развивает собственный ОПК. Вчера, 10 марта, портал janes.com сообщил о том, что после четырёхлетнего простоя разрешение к полётам получили вертолёты Kawasaki OH-1 Ninja.

"Ниндзя" были заземлены в 2015 году после аварийной посадки одного из вертолётов. Во время полёта двигатель потерял мощность, а при осмотре выяснилось, что во время сильной нагрузки повредились лопасти в турбине высокого давления. Решение проблемы заняло много времени, в течение которого весь парк OH-1 Ninja оставался на земле.

Вертолёт Kawasaki OH-1 Ninja. Источник изображения: janes.com

Вертолёты Kawasaki OH-1 Ninja — гордость японского ОПК. Эта разведывательная машина начала поступать в войска в начале 2000-х годов. Вертолёт был спроектирован с учётом всех веяний вертолётной моды — широкое применение композитов и рулевой винт в кольцевом канале. На вооружении Сил самообороны Японии состоит порядка 50 этих машин.