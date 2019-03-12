Третий лишний: кто проиграет в войне России, Китая и США

American Thinker назвал исход возможной войны США с Россией и Китаем

Возможная война между Россией и США приведет к огромным потерям со стороны американцев, полагают американские СМИ. Согласно данным симулятора военных игр RAND Corporation, огромные расходы на оборону не могут помочь против сверхточных гиперзвуковых ракет России и Китая. Эксперты предлагают сосредоточиться на разработке высокотехнологичных вооружений, чтобы противостоять "растущей угрозе".

В случае возможного военного конфликта между США и Россией, американцы понесут огромные потери. К такому выводу пришли журналисты издания American Thinker, смоделировав войну в симуляторе военных игр RAND Corporation.

Симулятор должен демонстрировать "реальную оценку боеспособности вооруженных сил США". Военные игры Red on Blue проходили в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Их проводят ежегодно, начиная с 1952 года.

По словам аналитика RAND Дэвида Очманека, в последние несколько лет в качестве условного противника для Штатов рассматривают объединенную военную группировку России и Китая. По данным симуляции, ежегодные расходы Вашингтона на оборону в размере $700 млрд "не помогут избежать гигантских людских потерь", передает ФАН.

Эксперты убеждены, что в результате войны с Россией и КНР сухопутные авиабазы и авианосные морские группировки США будут серьезно потрепаны. Теперь у РФ и Китая есть множество ракет - высокоточных и гиперзвуковых, и большинство новейших истребителей F-35 "даже не успеют подняться в воздух".

Пентагону рекомендуют сделать ставку на инновационные виды вооружений - лазеры, рельсовые пушки и баллистические ракеты. По мнению экспертов, это единственный способ дать внятный ответ "растущей угрозе" со стороны России и Китая.

В апреле 2018 года Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал комикс, в котором предсказал поражение стран НАТО в войне с Россией в 2027 году. По замыслу создателей комикса, американские военные должны задуматься "о военных конфликтах будущего", а также о подготовке к грядущим войнам.

По сюжету комикса, в 2027 году войска Молдавии и Румынии в союзе переходят через "красную линию" России (при этом российские войска находятся на территории Украины) в самый горячий момент - когда войска РФ и НАТО проводят военные учения по разные стороны границы.

В какой-то момент отдельные военные части отклоняются от первоначального замысла учений, начинаются воздушные бои беспилотных летательных аппаратов и роботов - разгорается война в Европе.

При этом в результате молниеносной войны Россия побеждает войска Североатлантического альянса. Применив высокотехнологичное кибероружие, российская армия выводит из строя оружие и технику НАТО. После этого войска РФ захватывают американское консульство в одном из городов Европы. "Наша миссия в том, чтобы предотвратить подобный сюрприз для армии", - заявили создатели "пророческого" комикса.

В январе 2019 года отставной генерал-майор США Говард Томпсон в своей статье для The Hill написал, что гиперзвуковое оружие, разработанное в России и Китае, позволяет его владельцам достичь "эффекта четвертого измерения", сводя время для принятия стратегического решения противником до минимума.

"Фактически Россия и Китай уже обладают гиперзвуковым оружием, превосходящим разработки Америки в этой сфере", - заявляет военный.

По его словам, США не могут ничего противопоставить этому оружию, а гиперзвуковые системы вроде российского "Авангарда", создавались специально для преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО). Суровая реальность, добавляет Томпсон, сводится к тому, что склад ума американских стратегов не учитывает возможностей гиперзвуковых ракет.

"Авангард" является более совершенным оружием, чем любой американский гиперзвуковой аналог, пишет The Washington Examiner. Хотя системы наведения на цель у американцев более современные, в остальном российская ракета мощнее. Перехватить "Авангард" военные США тоже пока не могут.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию РФ представил разработки новейших российских вооружений.

Президент, в частности, рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое - как боковое, так и по высоте - маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО.

"Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600-2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется", - отметил российский президент.

При этом в марте 2019 года, сообщает НСН, Пентагон заключил контракт с крупным машиностроительным концерном Raytheon на исследование и разработку программы тактического гиперзвукового оружия.

Иван Апулеев