Горячее прощание: США бомбят Сирию перед уходом

Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии

Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате авиаудара погибли более 50 человек. По данным источников, удар пришелся по лагерю в районе населенного пункта Эль-Багуз. 9 марта Силы демократической Сирии остановили операцию на этой территории, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть город. На следующий день курдские формирования возобновили наступление.

В Сирии от удара самолетов международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, погибли более 50 человек. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Уточняется, что большинство погибших - женщины и дети.

По информации издания, удар был нанесен по лагерю вблизи города Эль-Багуз, который находится в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В этом населенном пункте располагается форпост боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещенная на территории РФ террористическая организация).

В начале марта курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая американской стороной, объявила о скорой "решающей битве" с боевиками ИГ в городе Эль-Багуз. На протяжении февраля из него выводили по мирному коридору сирийских граждан, заложников, сдавшихся террористов и членов их семей. Всего за месяц было эвакуировано более 20 тыс. человек.

9 марта оттуда вышли около 100 человек, в том числе боевики и их семьи. Силы демократической Сирии остановили наступление, чтобы мирные жители смогли покинуть населенный пункт. Однако уже на следующий день формирования курдов возобновили военную операцию в Эль-Багузе, сообщал в воскресенье курдский телеканал Rudaw со ссылкой на командира СДС.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что планирует вывести американские войска из Сирии. Он пояснил, что коалиция во главе с США разгромила боевиков ИГ, тем самым выполнив свою цель. Таким образом, курдские формирования на северо-востоке страны, включая Сирийские демократические силы, останутся единственными союзниками Вашингтона в Сирии.

Командование группировки после объявления Белого дома назвало действия США "предательством и ударом кинжалом в спину". По мнению СДС, это решение позволит силам ИГ возродиться и создать угрозу в восточной части страны.

Пытаясь не допустить исхода американских войск, курды сообщали об активизации бандформирований "Исламского государства". ИГ пользуется заявлениями США о выводе сил и наносит усиленные атаки на наши отряды", - заявлял представитель СДС Кино Габриэль.

Впрочем, в середине февраля в СМИ появилась информация о том, что СДС захватили последний анклав членов ИГ на востоке Сирии. Как сообщал Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", боевики СДС при помощи американских ВВС освободили от террористов населенный пункт Эль-Багу, граничащий с Ираком. При этом в прессе также сообщалось, что некоторым террористам все же удалось скрыться.

Проблема заключается в том, что в напряженных отношениях с курдами находится Турция, которая воспринимает их как террористов. Анкара настаивает, что контроль над курдскими территориями в Сирии должен осуществлять именно Вашингтон. Россия выступает против этого, а сами курды, находясь в отчаянном положении, готовы искать поддержку со стороны правительственных сил.

Американский генерал-лейтенант Пол ЛаКамера заявлял, что США перестанут поддерживать вооруженную коалицию СДС в случае, если ее представители начнут сотрудничать с сирийским президентом Башаром Асадом или Россией.

Он подчеркнул, что США продолжат обучать и вооружать представителей СДС до тех пор, пока они остаются партнерами Соединенных Штатов. Однако если они станут лояльны "режиму" Асада или России, с которыми у США нет отношений, то эта поддержка "прекратится", добавил генерал.

Так или иначе, после ухода США из Сирии именно курдский вопрос будет одной из главных проблем на пути к политическому урегулированию.

Впрочем, позиция США несколько изменилась с тех пор, как Трамп объявил о выводе войск. Reuters со ссылкой на источник в администрации страны сообщал, что Вашингтон намерен оставить до 400 военных в Сирии. По словам источника, американские военные останутся на северо-востоке Сирии в качестве миротворческой миссии. Еще часть будет находиться в рядом с границей с Ираком и Иорданией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль с большим интересом следит за тем, как эволюционирует позиция США по вопросу вывода войск из Сирии.

"Мы пока не понимаем, о чем идет речь. Вы знаете, что сначала имели место одни заявления, сейчас поступают новые корректировки. Иногда мы слышим разные заявления из разных ведомств, поэтому мы с большим интересом и тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу и в настоящий момент анализируем все эти заявления", - говорил Песков.

Анна Юранец