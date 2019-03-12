Володин назвал приоритетом для ГД повышение обороноспособности РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил на расширенном заседании Комитета по обороне. Спикер ГД заявил, что вряд ли можно найти сферу, где были достигнуты такие же результаты, как в области повышения обороноспособности нашей страны. В этой связи он подчеркнул роль Верховного главнокомандующего.

Вячеслав Володин напомнил, что "лихие" 90-е ударили не только по экономике: как пострадали Вооруженные Силы, по его словам, больше не пострадала ни одна сфера, ни одна отрасль. И президенту РФ пришлось начинать их восстановление буквально с "минусовой отметки", напомнил спикер ГД.

Одно из первых решений, обсуждаемых в этой сфере в ГД, стало решение по переводу частей постоянной боевой готовности на профессиональную основу.

- В правильность этих решений все поверили, и сегодня шаг за шагом мы с вами видим, насколько стали другими наши Вооруженные Силы, и особенно это заметно за последние шесть лет, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он заверил, что для нынешнего депутатского корпуса вопросы, связанные с повышением эффективности ВС РФ и обороноспособности, являются приоритетными. Только за прошедшие два с половиной года было принято порядка 36 законов в данной сфере, еще ряд законопроектов находится на рассмотрении.

- Здесь есть единение всех фракций, здесь есть единая позиция. Мы все понимаем, от этого зависит суверенитет нашей страны, - заявил глава нижней палаты парламента РФ.

Ранее - в открытой части заседания - министр обороны России Сергей Шойгу подробно доложил депутатам о перевооружении ВС РФ.

Володин и Шойгу, а также представители всех фракций, кроме того, осмотрели открывшуюся в ГД выставку, на которой представлены трофеи военной операции в Сирии.

Татьяна Замахина