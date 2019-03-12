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12.03.2019
Российская газета

Володин назвал приоритетом для ГД повышение обороноспособности РФ

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Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин
Спикер РФ Госдумы Вячеслав Володин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил на расширенном заседании Комитета по обороне. Спикер ГД заявил, что вряд ли можно найти сферу, где были достигнуты такие же результаты, как в области повышения обороноспособности нашей страны. В этой связи он подчеркнул роль Верховного главнокомандующего.

Вячеслав Володин напомнил, что "лихие" 90-е ударили не только по экономике: как пострадали Вооруженные Силы, по его словам, больше не пострадала ни одна сфера, ни одна отрасль. И президенту РФ пришлось начинать их восстановление буквально с "минусовой отметки", напомнил спикер ГД.

Одно из первых решений, обсуждаемых в этой сфере в ГД, стало решение по переводу частей постоянной боевой готовности на профессиональную основу.

- В правильность этих решений все поверили, и сегодня шаг за шагом мы с вами видим, насколько стали другими наши Вооруженные Силы, и особенно это заметно за последние шесть лет, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он заверил, что для нынешнего депутатского корпуса вопросы, связанные с повышением эффективности ВС РФ и обороноспособности, являются приоритетными. Только за прошедшие два с половиной года было принято порядка 36 законов в данной сфере, еще ряд законопроектов находится на рассмотрении.

- Здесь есть единение всех фракций, здесь есть единая позиция. Мы все понимаем, от этого зависит суверенитет нашей страны, - заявил глава нижней палаты парламента РФ.

Ранее - в открытой части заседания - министр обороны России Сергей Шойгу подробно доложил депутатам о перевооружении ВС РФ.

Володин и Шойгу, а также представители всех фракций, кроме того, осмотрели открывшуюся в ГД выставку, на которой представлены трофеи военной операции в Сирии.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
12.03.2019 07:57
После того как Володин заявил о том,что в РФ нужно полностью отменить пенсии,лучшее что он может сделать,это уйти в отставку и держаться как можно дальше от государственной службы
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