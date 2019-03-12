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12.03.2019
Российская газета

Семь Су-34 и два транспортных Ан-148-100 поступили в ЦВО

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Источник изображения: rg.ru

С начала года Центральный военный округ усилился семью истребителями-бомбардировщиками Су-34 и двумя транспортными самолетами Ан-148-100.

Самолеты, напомним, получили авиационные соединения и части, которые находятся в Свердловской и Челябинской областях. Помимо авиатехники в войска поступили также цифровые радиостанции на базе БТР-80 и КамАЗа.

"Всего в 2019 году на вооружение ЦВО по гособоронзаказу планируется поставить 702 единицы современных образцов вооружения и техники", - сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

Округ получит реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, радиолокационные станции, автомобили и так далее. Авиацию пополнят 25 новых модернизированных самолетов и вертолетов.


Татьяна Воробьева

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