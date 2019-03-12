Шойгу более двух часов общался с депутатами Госдумы в закрытом режиме

Парламентариев интересовали вопросы, связанные с обстановкой в Сирии, и сроки поступления в войска новейших вооружений

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Закрытая часть общения министра обороны РФ Сергея Шойгу с депутатами Госдумы вместо отведенного протоколом часа продолжалась более двух часов, парламентариев интересовали сроки поступления в войска новейших вооружений, обстановка в Сирии и многие другие вопросы, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

Шойгу в понедельник выступил перед депутатами в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по обороне. После открытой части доклада общение с парламентариями продолжилось в закрытом от прессы режиме.

"Планировалось, что эта часть разговора займет около 60 минут, а получилось более двух часов", - отметила Марковская.

"Спектр вопросов был очень широкий от депутатов всех фракций. Начиная с поставок в войска новейших вооружений, ситуации в Сирии в части, касающейся проводимой там военной операции, заканчивая развитием движения "Юнармия", строительством главного храма Вооруженных сил", - сказала Марковская.

По ее словам, "депутатов интересовали буквально все аспекты развития Вооруженных сил". "Очень обстоятельный, заинтересованный получился разговор", - сказала Марковская.

В заключение встречи спикер парламента Вячеслав Володин вручил министру обороны почетную грамоту, решение о награждении которой принимается Советом Госдумы, сообщила Марковская.