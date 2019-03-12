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12.03.2019
Российская газета

Российскую армию вооружат ударными беспилотниками

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Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

В 2019 году Вооруженные силы РФ впервые получат разведывательно-ударные беспилотники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

- За шесть лет сформировано 38 воинским частей, им на вооружение поставлено более двух тысяч современных беспилотников. С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности, - рассказал министр.

Качественный рывок в сфере беспилотной авиации обеспечил новые возможности для разведки и поражения объектов противника. Лазерная подсветка целей с беспилотников дала "вторую жизнь" ранее мало востребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь", отметил Шойгу. Какие именно беспилотные аппараты поступят в войска, министр не уточнил.

На российских предприятиях в разных стадиях разработки и испытаний находится несколько моделей разведывательно-ударных беспилотников средней дальности. Композитный "Корсар" был показан на Параде Победы 2018 года в Москве. 200-килограммовый самолет с шестиметровым крылом снабжен толкающим винтом. Он может нести управляемые противотанковые ракеты "Атака" и универсальные реактивные гранаты. Там же был продемонстрирован беспилотный вертолет соосной схемы, вооруженный управляемыми и неуправляемыми ракетами.


Антон Валагин

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