Армия США запросила 10 млрд долларов на "непредвиденные расходы"

Армия США запланировала расходы размером 190 миллиардов долларов на 2020-й финансовый год (не путать с консолидированным военным бюджетом США) – на 8 миллиардов больше, чем в 2019-м, чтобы осуществить крупномасштабную программу модернизации.

Источник изображения: Фейсбук/армия США

Предполагается, что 120 миллиардов станут основным бюджетом армии, 61 миллиард будет потрачен на военные операции Штатов за рубежом, и ещё 10 миллиардов будут заложены как "непредвиденные расходы". Именно такая сумма "непредвиденных расходов" запрашивается из бюджета. О том, какие именно это могут быть расходы (сопоставимые с военными бюджетами отдельных стран), не сообщается даже в качестве примера - просто "непредвиденные".

Финансовые предложения сухопутных войск США будут представлены перед Конгрессом как часть общих потребностей Пентагона в следующем финансовом году – 718 миллиардов долларов.

Бюджет американской армии в текущем финансовом году был увеличен на 13 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим, чтобы увеличить боеготовность войск. Теперь руководство армии США настаивает на очередных дополнительных вливаниях, чтобы начать глобальную модернизацию сухопутных войск, которая должна завершиться к 2028 году.

Изменение численности сухопутных войск США

Несмотря на увеличение денежных средств, выделяемых армии, рост численности личного состава будет только замедляться. Сейчас планируется увеличивать численность сухопутных войск на 2000 человек ежегодно.

В прошлом году в армии США было 483 500 военнослужащих. К 2021 году эту цифру планировалось увеличить до 495 500 – на 4000 ежегодно.

Однако 2018 год был не очень успешным в плане набора желающих служить по контракту. Вероятно, к концу 2019 года в рядах сухопутных войск США останутся 478 000 тысяч военнослужащих.

Также армейское руководство планирует в течение следующих года-полутора провести исследование структуры сухопутных войск и, возможно, инициировать какие-то крупные изменения. Однако первые перемены произойдут (если произойдут) не ранее конца 2020.

Затраты на модернизацию

Нет ничего удивительного в том, что самая значительная сумма – более 12 миллиардов долларов, как всегда, будет выделена на научно-исследовательские разработки.

В то же время, армия урезает расходы на закупку техники и вооружения, желая сократить использование морально устаревающих образцов. С помощью этой меры, а также закрытия некоторых существующих программ, армии удалось сэкономить 31 миллиард долларов, которые будут направлены на изобретательскую деятельность.

По словам руководства армии США, в будущем может быть закрыто еще больше программ, если они не будут способствовать модернизации всей структуры сухопутных войск. Освобождающиеся деньги будут использоваться для развития научного потенциала.

Напомним, что в 2017 году на ежегодной конференции армии США был выбран курс на создание "Командования будущего" и модернизацию армии к 2028 году. Были названы шесть приоритетных направлений работы: разработка технологий для высокоточной стрельбы на дальние расстояния, боевых машин нового поколения, вертикального лифта будущего, компьютерных сетей, систем ПВО и ПРО и повышение боевой эффективности каждого отдельного солдата.

Действия армии США за рубежом

В бюджет американской армии заложены расходы на две крупные тренировки – в Европе и в Тихоокеанском регионе (Defender Europe и Defender Pacific).

Расходы армии США на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) планируется оставить на том же уровне, однако общие затраты Пентагона на EDI будут постепенно снижаться.