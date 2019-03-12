Госдума за 2,5 года приняла более 35 законов, касающихся обороноспособности

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума за два с половиной года приняла более 35 законов, касающихся обороноспособности России, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Только за прошедшие два с половиной года было принято порядка 36 законов, ряд законопроектов находятся на рассмотрении. Еще раз хочу подчеркнуть, что здесь есть единение всех фракций, здесь есть единая позиция. Мы все понимаем, от этого зависит суверенитет нашей страны", - заявил Володин в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по обороне с участием министра обороны Сергея Шойгу.

Спикер Госдумы назвал содержательным разговор депутатов и министра.

"Мы могли обсудить самые разные вопросы, которые здесь звучали, и получить квалифицированные ответы со стороны министра обороны России. Уважаемые коллеги, согласимся, что так много, сколько сделано в области военного строительства, повышения обороноспособности нашей страны, создания эффективных вооруженных сил, вряд ли можно найти сферу, где были достигнуты такие результаты, и в этой связи давайте еще раз подчеркнем роль Верховного главнокомандующего - президента нашей страны", - отметил Володин.

"У нас сложилась рабочая атмосфера, и независимо от политических пристрастий мы делаем все для того, чтобы решать задачи по повышению обороноспособности страны. Для нас вопросы, связанные с повышением эффективности вооруженных сил и обороноспособности, являются приоритетными", - подчеркнул спикер Госдумы.