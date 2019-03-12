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12.03.2019
РИА Новости

Клинцевич прокомментировал усиление военной группировки в Крыму

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Усиление группировки российских Вооруженных сил в Крыму стало ответом на провокации со стороны США и НАТО, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия усилила группировку ВС в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море.

"Усиление военной группировки России в Крыму - естественная реакция нашей страны на разного рода провокации, в том числе и на бесконечные посещения кораблями США и НАТО Черного моря", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, при необходимости эта группировка может быть еще более усилена, "причем без всякого напряжения сил со стороны России". "Пусть ни у кого не останется иллюзий: Крым защищен сверхнадежно", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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