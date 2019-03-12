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12.03.2019
РИА Новости

Шойгу заверил депутатов Госдумы в хорошей обороноспособности России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу в ходе закрытой части расширенного заседания комитета Госдумы по обороне заверил депутатов в хорошей обороноспособности РФ, а также заявил об усилении роли военкоматов, сообщил глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

По его словам, говоря об обороноспособности страны, Шойгу "заверил присутствующих, что она достаточна для того, чтобы народ трудился спокойно".

"Разговор получился конструктивным, и мне пришлось задать вопрос. Речь шла с моей стороны о поднятии роли военкоматов на местах. Потому что, не секрет, сегодня много молодежи не очень бы хотело пойти в армию, а медицинские комиссии порой за определенную мзду… (диагностируют) у допризывников плоскостопие и сколиоз. Он (Шойгу) сказал, что сегодня роль военкоматов поднимается, усиливается", - рассказал Харитонов журналистам.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в свою очередь сказал, что в ходе заседания поднимались вопросы развития и возможностей Вооруженных сил РФ, проблемы военного образования.

"Фракции политических партий Государственной Думы имели возможность задать... (Прозвучали) разные вопросы: от развития Вооруженных сил, военных организаций государства, поддержания правопорядка и воинской дисциплины, и о развитии военного образования, и о возможностях нынешних Вооруженных сил, если сделать анализ Вооруженных сил и сопоставить с вероятным противником", - заявил РИА Новости Красов.

Он отметил, что на все вопросы депутаты получили "обстоятельные профессиональные ответы".

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