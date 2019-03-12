Шойгу заверил депутатов Госдумы в хорошей обороноспособности России

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу в ходе закрытой части расширенного заседания комитета Госдумы по обороне заверил депутатов в хорошей обороноспособности РФ, а также заявил об усилении роли военкоматов, сообщил глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

По его словам, говоря об обороноспособности страны, Шойгу "заверил присутствующих, что она достаточна для того, чтобы народ трудился спокойно".

"Разговор получился конструктивным, и мне пришлось задать вопрос. Речь шла с моей стороны о поднятии роли военкоматов на местах. Потому что, не секрет, сегодня много молодежи не очень бы хотело пойти в армию, а медицинские комиссии порой за определенную мзду… (диагностируют) у допризывников плоскостопие и сколиоз. Он (Шойгу) сказал, что сегодня роль военкоматов поднимается, усиливается", - рассказал Харитонов журналистам.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в свою очередь сказал, что в ходе заседания поднимались вопросы развития и возможностей Вооруженных сил РФ, проблемы военного образования.

"Фракции политических партий Государственной Думы имели возможность задать... (Прозвучали) разные вопросы: от развития Вооруженных сил, военных организаций государства, поддержания правопорядка и воинской дисциплины, и о развитии военного образования, и о возможностях нынешних Вооруженных сил, если сделать анализ Вооруженных сил и сопоставить с вероятным противником", - заявил РИА Новости Красов.

Он отметил, что на все вопросы депутаты получили "обстоятельные профессиональные ответы".