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12.03.2019
Lenta.ru

Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел

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-1

AFResearchLab / YouTube

Демонстратор XQ-58A Valkyrie совершил первый полет. Соответствующее видео на YouTube выложила Исследовательская лаборатория ВВС США.

Полет беспилотника, длившийся 76 минут и признанный успешным, состоялся 5 марта в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона).

Над XQ-58A Valkyrie американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems и Исследовательская лаборатория ВВС работали последние 2,5 года. Дальность полета дозвукового малозаметного беспилотника оценивается в три тысячи километров. Дрон способен переносить радиолокатор или две небольшие авиабомбы.

Одними из преимуществ XQ-58A Valkyrie называется возможность запуска без использования взлетно-посадочной полосы, работа в команде с истребителями пятого поколения F-22 Raptor или F-35 Lightning II и невысокая стоимость.

В марте сообщалось, что США могли тайно задействовать в Сирии несколько малозаметных беспилотников серии Q-11 Avenger.

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Страны
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Kratos Defense
Проекты
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8 комментариев
№1
12.03.2019 13:31
Вот этот красавчик, не правда ли!! Незаметно входит в любую зону  ПВО, уничтожает любые объекты и уходит! Без какой либо опасности оператору! Или пара тройка таких идет впереди F-35 на отдалении 50-500 км, сканирует небо, и оперативно уничтожает  противника в воздухе. Вот она DARPA в деле!!
-2
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№2
12.03.2019 13:46
Многоразовая КР фактически, но по этой же причинее крупнее обычной - ему ведь нужно топливо для возвращения, надо таскать шасси - доп вес. Соответственно и более заметен для ПВО.
0
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№3
12.03.2019 13:56
PokRok
Цитата, PokRok сообщ. №1
Незаметно входит в любую зону  ПВО
Ну прям фантастика! Вам бы стоило уже давно понять, что любые малозаметные объекты не являются невидимками в прямом смысле, а их, в зависимости от их ЭПР, не видно с определённых расстояний определёнными РЛС. Если у противника старые советские РЛС, то может даже и получится то, как вы восторженно описываете. Если используются современные АФАР, если используется разнесённые передача и приём сигналов РЛС, то это расстояние невидимости может быть довольно большим, т.е. может и не получиться войти незамеченным. А ещё боеприпас должен уметь долететь до цели и попасть в неё с большого расстояния. Ну и целеуказание надо ещё как-то получить на этом большом расстоянии.

В названии используется X - это значит, что это чисто экспериментальный образец, т.е. не предполагается, что он пойдёт в серию. Это так, опробуют концепцию в деле, а если даже и решат, что надо в серию запускать, то серийные будут отличаться и могут серьёзно отличаться и пройдёт ещё не мало лет до постановки в серию, если пойдёт, конечно.
+3
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№4
12.03.2019 14:09
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут

Сколько их уже было - этих американских "демонстраторов" малозаметных ударных реактивных БЛА... Boeing X-45A, X-45B,  X-45C, X-45N, X-46, Phantom Ray. Northrop Grumman X-47A, X-47B, X-47C. Lockheed Martin Polecat... Некоторые из даже полетели.

И вот "выкатили" очередной такой "демонстратор" - XQ-58A Valkyrie. Даже не сомневайтесь, этот обязательно примут на вооружение! "Рюске, сдавайся!"(tm)
+1
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№5
12.03.2019 14:12
Цитата, Враг сообщ. №3
В названии используется X - это значит, что это чисто экспериментальный образец
Это когда только "X" в наименовании. В сочетаниях (например XB-70, XF-108) применялось и для обозначения опытных образцов, наряду с "Y".
0
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№6
12.03.2019 15:15
Подумайте над самим концептом ... перед охотником, на большом удалении,  мчатся борзые , или наводят на дичь, или сами уничтожают ее... Ну ни тема ли...  Американцы доведут ее до ума, и что будем  делать ???  А я скажу что будем делать, клонировать эту тему. Только чем позже начать, тем больше  будет упущено времени. Как с возвращаемой первой ступенью, где вы все умники, банящие с пеной изо рта, то начинание Илона!?!?  А возвращаемую первую ступень - надо делать, вот чем, с потом на лбу, должен заниматься дядя Дима Рогозин. Короче говоря люди думают.
0
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№7
12.03.2019 15:33
Цитата
По данным источника "Интерфакса", "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.

"Предполагается, что "Охотник" сможет работать в связке с истребителем Су-57. То есть, одна из задач беспилотника - прорвать противовоздушную оборону, а затем уже в периметр входит пилотируемый самолёт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в перспективе в комплексе с истребителем будут работать несколько ударных беспилотников. "Экипаж Су-57 сможет удалённо управлять "Охотником", чтобы оба аппарата слаженно работали в едином сетевом контуре", - отметил источник.

https://vpk.name/news/247716_pervyii_polt_udarnogo_bespilotnika_ohotnik_sostoitsya_v_blizhaishee_vremya__manturov.html
+1
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№8
12.03.2019 15:48
Эта штука:

а) Дозвуковая;
б) Не может эффективно применять ракеты "воздух-воздух" средней дальности.

Фактически это многоразовая КРБД наземного базирования с отделяемой боевой нагрузкой.

Это не борзая. Для истребителей противника - это дичь. Так же как и другие дозвуковые ударные БЛА не способные применять ракеты "воздух-воздух" средней дальности.
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