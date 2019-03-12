Американский эсминец покинул Балтийское море
Эсминец ВМС США Gravely.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eric Tretter/Public domain/Wikimedia commons, архив
Эсминец ВМС США "Грейвли" вышел из Балтийского моря, сообщило командование военно-морских сил НАТО.
"Флагманский корабль ВМС США "Грейвли" (DDG-107) приближается к мосту Большой Бельт (мост в Дании), пересекая Датские проливы", – приводит РИА "Новости" сообщение ВМС НАТО.
Вместе с ним из Балтийского моря выходят немецкий танкер FGS Spessart и польский фрегат "Генерал Казимир Пулавский".
Эсминец "Грейвли" зашел в Балтийское море 26 февраля, его сопровождали корабли Балтийского флота России.
Сергей Гурьянов
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