Украина заявила о сопровождении своего буксира тремя кораблями ФСБ России

Морской буксир "Корец" ВМС Украины вышел в море в рамках мероприятий боевой подготовки, его сопроводили три корабля ФСБ России, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

"С целью выполнения поставленных командованием объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир "Корец" совершил плановый выход в море", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-центра.

Утверждается, что при выходе из пункта базирования на дистанции около 10 миль обнаружили сторожевой корабль, который сблизился с буксиром на полторы мили, после чего лег на параллельный курс и продолжил следование по курсу буксира "Корец". Речь идет о корабле ФСБ России "Краснодарец", утверждает пресс-центр.

"В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди", – добавили в пресс-центре.

Сообщается, что "Корец" отрабатывал вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнялись упражнения практической стрельбы из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия. Выход в море буксира прикрывал дивизион артиллерии, также на боевом дежурстве находились вертолеты и самолеты.

В конце сентября корабль управления "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины в сопровождении российских пограничных катеров прошли под Крымским мостом, они направились в Бердянск.

Сергей Гурьянов