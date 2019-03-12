Der Spiegel (Германия): "Россия проводит агрессивную геополитику"

Президент Латвии Раймондс Вейонис — первый политик от партии «зеленых», возглавивший государство-член ЕС. Экологические реформы играют для него первостепенную роль. В интервью немецкому «Шпигелю» он рассказал и об опасениях в отношении России. По его словам, она проводит агрессивную геополитику. Что же делать Латвии? Ведь экономические интересы общие, как ни крути.

"Шпигель": Господин Вейонис, вы стали первым "зеленым" политиком Европы, избранным на пост президента. Какое значение имеют экологические проблемы в вашей стране? Отличаются ли латвийцы особенно бережным отношением к окружающей среде?

Раймондс Вейонис: Вопросы экологии имеют для нас большое значение. Так, например, еще десять лет назад мы начали сильно ограничивать использование пластиковых пакетов в продовольственных магазинах. Однако какое-то время для нас на первом плане стояли чисто экономические вопросы, потому что всемирный кризис после финансового коллапса 2008 года больно ударил по нашей стране. Тогда речь шла просто о выживании. Но за прошедшее с тех пор время мы экономически оправились и можем теперь делать больше для улучшения ситуации в области экологии.

- Что для вас как "зеленого" президента имеет приоритетное значение?

- Как глава государства я выступаю на самом высоком государственном уровне за защиту климата. Кроме того, я, как и раньше, являюсь инициатором ежегодной большой уборки в Латвии. В последнюю субботу апреля мы призываем всех граждан страны убрать мусор в своем жилом районе. Я сам с удовольствием принимаю участие в этой акции.

- Одна их центральных экологических тем - это энергетическая политика. По какому пути идет здесь Латвия с ее двумя миллионами жителей?

- Наша энергетика уже на 39% работает на обновляемых ресурсах, и их доля будет повышаться и впредь, это - сила воды, биомасса, энергия ветра и солнца. По данным только что опубликованного исследования, мы занимаем первое место в ЕС в области экологической энергетики. Латвия - очень зеленая страна, половину ее территории занимают леса. Мы поставили себе цель вести лесное хозяйство, постоянно заботясь о восстановлении леса. Ветки, листья и даже опилки мы используем как биомассу для получения энергии.

- В европейской энергетической политике сейчас ведутся жаркие споры о "Северном потоке - 2". Германия непременно хочет иметь прямой газопровод с Россией, другие страны решительно его отвергают. Труба будет проходить вдоль латвийского побережья. Что вы сказали федеральному канцлеру о "Северном потоке - 2", когда разговаривали с Ангелой Меркель несколько дней назад в Берлине?

- Федеральный канцлер знает, что все прибалтийские государства с самого начала однозначно были против этого проекта и что наша позиция не изменилась. С нашей точки зрения, "Северный поток - 2" - это, прежде всего, геополитический проект России. Недавно Германия и Франция пришли к компромиссному соглашению, оно - хорошая основа для совместного европейского подхода к энергетической политике.

- Вы заговорили о российской стратегии. Многие в Европе видят в московской политике с позиции силы угрозу миру. Вы тоже?

- С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России, преследующую геополитические цели. Мы соседствуем с Россией, и у нас общие экономические интересы. Но с другой стороны, нам нужно быть бдительными. Мы должны располагать убедительным средством устрашения, чтобы Россия не решила однажды напасть еще на одну европейскую страну, как она напала на Украину. Европа должна быть сплоченной.

- Почти четверть ваших жителей относятся к русскому меньшинству. Они лояльны по отношению к латвийскому государству или скорее ориентируются на Москву?

- Большая часть этнических русских лояльны. Многие из них уже поколениями живут в нашей стране. Их предки столетие назад участвовали в нашей борьбе за независимость и образование собственного государства, и они пострадали при Сталине. Но небольшая часть русских живет в Латвии не так давно, многие из них - это бывшие военнослужащие. Они в большей степени восприимчивы к попыткам Москвы влиять на нашу страну. Многие позволяют использовать себя, например, в демонстрациях против планируемого закона об усилении латвийского языка в системе образования.

- Насколько сильно российское влияние?

- Его нельзя ни в коем случае недооценивать. Многие смотрят российское телевидение, кроме того, российское правительство пытается активно воздействовать на наши русскоязычные средства массовой информации, усиленно проталкивая туда свою пропаганду.

- Два года назад в Латвии было размещено военное соединение НАТО, также как и в двух других прибалтийских странах. Ощущаете ли вы себя теперь достаточно защищенными?

- Мы очень рады этой защите, она - сильный сигнал о том, что в случае конфликта мы не останемся одни. Хотя русские и посмеиваются - речь, мол, идет о паре тысяч солдат. Конечно, ЕС и НАТО должны лучше дополнять друг друга в вопросах обороны, это становится все более важным. Несколько дней назад я присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности. К счастью, там было четко заявлено, что Великобритания и после Брексита останется важным партнером НАТО и будет вносить свой вклад в безопасность прибалтийских государств.

- В мае состоятся выборы в Европейский парламент. Вы не опасаетесь попыток манипуляции выборов со стороны Москвы?

- Вне всякого сомнения, Кремль что-нибудь предпримет для того, чтобы укрепить пророссийские силы в парламенте ЕС и расколоть Европу. Все демократы должны быть к этому готовы. Необходимо разъяснить всем гражданам, что мы стоим перед важным выбором. Речь идет о нашем будущем.

Раймондс Вейонис, 1966 года рождения, с 2015 года президент Латвии, по образованию биолог. Ранее занимал посты министра охраны окружающей среды и министра обороны своей страны.

Дитмар Пипер (Dietmar Pieper)

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