Россия протестировала в Сирии 316 образцов вооружения

ЦАМТО, 11 марта. Свыше 300 образцов нового российского вооружения прошли апробацию в Сирии, заявил, выступая на расширенном заседании Комитета Госдумы по обороне, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.