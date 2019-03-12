Россия протестировала в Сирии 316 образцов вооружения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ЦАМТО, 11 марта. Свыше 300 образцов нового российского вооружения прошли апробацию в Сирии, заявил, выступая на расширенном заседании Комитета Госдумы по обороне, министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.
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