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12.03.2019
ЦАМТО

Россия протестировала в Сирии 316 образцов вооружения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 11 марта. Свыше 300 образцов нового российского вооружения прошли апробацию в Сирии, заявил, выступая на расширенном заседании Комитета Госдумы по обороне, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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