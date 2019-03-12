ВВС Анголы приобрели китайские УБС K-8 "Каракорум"

ЦАМТО, 11 марта. Предположительно, ВВС Анголы приобрели в Китае неустановленное количество учебно-тренировочных / легких ударных самолетов K-8 "Каракорум", один из которых был замечен на предприятии компании Hongdu Aviation Industry Group (HAIG).

Как сообщает Defenceweb.com.za, в социальных сетях была опубликована фотография посещения президентом китайской корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China) Ло Ронхуай (Luo Ronghuai) предприятия HAIG, в ходе которого на заднем плане был идентифицирован K-8 с обозначениями ВВС Анголы на хвосте.

Фонарь кабины самолета оклеен защитной пленкой, а передняя кромка хвостового оперения демонтирована, что указывало на то, что K-8 либо находился в процессе сборки, либо готовился к отправке.

На текущий момент количество и дата приобретения Анголой K-8 неизвестны. Ранее Ангола преимущественно закупала ВиВТ российского, а не китайского производства, однако в 2017 году стало известно о поставке Анголе истребителей танков WMA301 и машин управления WZ551 китайской корпорации NORINCO.

ВС Анголы находятся в процессе принятия на вооружение новой военной техники, включая вертолеты Ми-171Ш и Ми-24/35 из России, а также прошедшие ремонт в Республике Беларусь истребители Су-30К. Из Италии ранее были поставлены вертолеты AW-109 и AW-139, ожидается поставка трех морских патрульных самолетов C-295 производства Airbus.

Китайская компания HAIG уже продала несколько K-8 африканским странам, включая Замбию, Зимбабве, Танзанию, Судан, Гану, Египет и Намибию. Фактически, на страны Африки приходится большая часть экспорта этих недорогих самолетов.

K-8 был разработан китайской China Nanchang Aircraft Manufacturing Corporation (впоследствии переименована в Hongdu Aviation Industry Group). Самолет также производится пакистанской Pakistan Aeronautical Complex.

K-8 оборудуется двигателями АИ-25ТЛК украинского и WS-11 (клон АИ-25ТЛК) китайского производства, способен развивать максимальную скорость 800 км/ч. Некоторые экспортные модели также оснащаются двигателем TFE731-2A.

Максимальная взлетная масса K-8 – 4470 кг, максимальная дальность полета – 2200 км. Экспортные версии, как правило, лучше оснащены, чем самолеты, эксплуатирующиеся в Китае (JL-8), включая такие компоненты, как катапультируемые кресла Martin Baker, "стеклянная кабина" с коллиматорным индикатором и многофункциональными дисплеями, возможность нести ракеты PL-5E/PL-7 класса "воздух-воздух" и 23-мм пушку.