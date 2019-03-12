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12.03.2019
ТАСС

Назначен экипаж изоляционного эксперимента SIRIUS-19

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Участники наземного эксперимента SIRIUS-17
Участники наземного эксперимента SIRIUS-17.
Источник изображения: © Международный проект "Sirius"

Среди шестерых участников эксперимента - три девушки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мандатная комиссия утвердила состав экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS, сообщили ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на базе которого пройдет эксперимент.

"11 марта 2019 года на заседании мандатной комиссии по отбору добровольцев-испытателей в международный изоляционный модельный эксперимент "SIRIUS-19" под председательством директора ГНЦ РФ - ИМБП РАН академика Олега Орлова был рассмотрен вопрос о распределении функциональных обязанностей между членами экипажа", - сообщили в институте.

В изоляционном эксперименте примут участие шесть человек, из них три девушки. Также в изоляции будут задействованы два представителя США. Командиром экипажа решением комиссии был утвержден космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером - Дарья Жидова, врачом - Стефания Федяй, испытателями-исследователями - Рейнхолд Повилаитис, Анастасия Степанова и Аллен Миркадыров. Даниил Дубарь и Полина Кузнецова назначены дублерами.

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Экипаж провел более 60 разных экспериментов, "поймал" спутники рукой-манипулятором, управлял ровером на поверхности "Луны". Второй эксперимент по четырехмесячной изоляции стартует 19 марта, затем планируется восьмимесячный эксперимент, а после него - годовой.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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