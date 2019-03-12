Песков отказался комментировать слова Шаманова о ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова по поводу участия неядерных стран в ядерных испытаниях США.

"Я рекомендую вам лично к Шаманову обратиться и попросить объяснить его заявление", — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова депутата.

"Вы вспомните Конституцию РФ и посмотрите, что внешнюю политику и вопросы обороны у нас определяет президент Российской Федерации", — ответил он на вопрос о согласовании слов Шаманова с оборонной доктриной.

Ранее 11 марта Шаманов заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и на других территориях до тех пор, пока этого не сделают США. По его словам, Москва оставляет за собой право зеркального ответа на действия в отношении ракет средней и меньшей дальности. Шаманов отметил, что Вашингтон искусственно создает неопределенные ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что грозит возвращением к холодной войне. Он подчеркнул, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями для первоочередных ответных ударов со стороны России, передает "Интерфакс".