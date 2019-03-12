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12.03.2019
Известия.ru

Шойгу отчитался о перевооружении российской армии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Оснащенность российской армии современными вооружениями за последние шесть лет возросла в 3,8 раза до 61,5%, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Государственной думы по обороне.

Он отметил, что к 2020 году этот показатель должен достигнуть 70%. В процентном соотношении по видам и родам войск этот показатель сегодня распределился следующим образом: стратегические ядерные силы — 82%, Сухопутные войска — 48,3%, Воздушно-космические силы (ВКС) — 74%, Военно-морской флот (ВМФ) — 62,3%, Воздушно-десантные войска (ВДВ) — 63,7%.

По словам главы Минобороны РФ, принятые меры позволили более чем в 12 раз увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также количество высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз возросло.

Так, с 2012 года российская армия получила 109 межконтинентальных баллистических ракет, семь подводных лодок, более одной тысячи самолетов и вертолетов, свыше трех тысяч новых танков, и 57 космических аппаратов, пишет "Федеральное агентство новостей".

Кроме того, Россия активно осваивает Арктику. За указанный отчетный период (с 2012 года) ведомство построило в регионе 475 объектов, на которых размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника.

Рассказывая о службе в Вооруженных силах России по контракту, Шойгу и здесь отметил положительную динамику. По его словам, за шесть лей число тех, кто решил продолжить службу таким образом, увеличилось более чем в два раза — до почти 400 тыс. человек.

В декабре прошлого года Сергей Шойгу заявил, что власти США планируют расширить присутствие своих военных сил в Арктике, а также достичь превосходства в космической сфере. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно отслеживает обстановку.

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Шойгу Сергей
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2020-й год
Арктика
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
12.03.2019 13:49
Интересно, как считает эти проценты Шойгу? Если в войска поступили, к примеру, Т-72Б3 - это считает он перевооружились на современную технику? По мне, считать современным можно Т-14, в крайнем случае Т-90М, всё остальное - как бы это (решение Шойгу причислить к новому) помягче назвать...
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