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12.03.2019
Российская газета

Появилось видео с места аварии ЗРК "Панцирь-С1" во Владивостоке

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В интернете появилось видео с места ДТП, в котором пострадал передвижной зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". На кадрах можно разглядеть, что грузовик с ракетной установкой лежит в кювете автодороги Седанка - Патрокл недалеко от острова Русский.

По стечению обстоятельств автомобильная авария, как сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, обошлась без жертв среди военнослужащих.

В другом ролике показана ликвидация последствий ДТП. В ней задействовано семь единиц военной и специальной техники. С помощью подъемного крана грузовик с комплексом "Панцирь-С1" был погружен на тяжелый тягач и доставлен в пункт постоянной дислокации.

Отметим, что "Панцирь-С1" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. Его можно разместить на гусеничном шасси или в кузове обычного грузовика или автомобильного прицепа. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Особенность комплекса "Панцирь-С1" состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающей непрерывную зону перехвата цели по высоте до 15 километров и дальности - 20 километров.

Комплексы "Панцирь С-1" неоднократно применялись в Сирии. С их помощью российские и сирийские военные уничтожены 50 ракет и 16-ти беспилотных летательных аппаратов.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
ИТ
ТОФ
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