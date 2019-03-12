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12.03.2019
Российская газета

Российское оружие стало в три раза надежнее

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Техника и оружие в Вооруженных силах РФ стали ломаться в 2,7 раза реже по сравнению с 2012 годом. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы.

Сократить количество отказов техники и вооружений в 2,7 раза помогло возрождение военных представительств на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), назвал депутатам причину Шойгу. Военные представители также работают на предприятиях космической промышленности. Это позволило серьезно усилить контроль за качеством выпускаемой продукции.

Кроме того, уже к нынешнему году удалось создать по периметру границы России сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических направлениях. Стало возможным и начало процесса развертывания Единой космической системы обнаружения и боевого управления. Благодаря усилению контроля удалось также завершить создание нового космического ракетного комплекса "Ангара".

Военные представительства Минобороны, которые были возрождены, в прошлом веке работали в научно-производственных организациях Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Они были созданы в начале 1960-х годов в соответствии с директивами Генштаба ВС СССР.

Шойгу также заявил депутатам, что за последние шесть лет ВС России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около 4 тысяч танков и других бронированных машин, а также 3 стратегических подводных крейсера, 7 подлодок и 161 надводный корабль.


Татьяна Замахина

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3 комментария
№1
12.03.2019 11:59
Цитата, q
Сократить количество отказов техники и вооружений в 2,7 раза помогло возрождение военных представительств на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), назвал депутатам причину Шойгу.
"Помогло" - это не причина. Это "помогло". А причина какая?
Навскидку, наверное, в это время увеличилась доля новой техники - это причина.
С другой стороны, частота отказов зависит от интенсивности эксплуатации. Интенсивность вроде бы выросла. То есть техника на самом деле ещё надежнее стала, чем в 2,7 раза. Как собственно это цифра получена? С этими цифрами демагогия одна.
0
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№2
12.03.2019 12:58
Итак, ВП повысили надежность ВиВТ в 3 раза. Давайте взглянем на знакомое мне предприятие с оборотом под 1 млрд. и его ВП. Непосредственную приемку продукции вместе с ОТК ведут гражданские специалисты ВП с з/п 15 тыс. руб. (!). Поэтому 100% из них женщины-пенсионерки и военные пенсионеры. Вклад их в трехкратное повышение надежности оценивайте сами, МО их уже оценило зарплатой уборщицы. И да, как ржавел крепеж после испытаний на влагу, так и ржавеет, ВП не может разобраться с качеством винтов.
0
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№3
12.03.2019 13:31
Цитата, q
Техника и оружие в Вооруженных силах РФ стали ломаться в 2,7 раза реже по сравнению с 2012 годом. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы.
Интересно, а в другом материале приводится цитата с другим смыслом.
Цитата, q
"Возрождены в современном виде военные представительства. Тем самым усилен контроль за качеством выпускаемой продукции предприятиями ОПК, в 2,7 раза сокращено количество отказов нового вооружения и техники", - сказал Шойгу.
Так что же сказал Шойгу на самом деле?)
Ну, эта формулировка более понятна. Хотя не понятно как получена эта цифра. Это об абсолютном числе отказов или об относительном?
0
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