Российское оружие стало в три раза надежнее

Техника и оружие в Вооруженных силах РФ стали ломаться в 2,7 раза реже по сравнению с 2012 годом. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы.

Сократить количество отказов техники и вооружений в 2,7 раза помогло возрождение военных представительств на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), назвал депутатам причину Шойгу. Военные представители также работают на предприятиях космической промышленности. Это позволило серьезно усилить контроль за качеством выпускаемой продукции.

Кроме того, уже к нынешнему году удалось создать по периметру границы России сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических направлениях. Стало возможным и начало процесса развертывания Единой космической системы обнаружения и боевого управления. Благодаря усилению контроля удалось также завершить создание нового космического ракетного комплекса "Ангара".

Военные представительства Минобороны, которые были возрождены, в прошлом веке работали в научно-производственных организациях Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Они были созданы в начале 1960-х годов в соответствии с директивами Генштаба ВС СССР.

Шойгу также заявил депутатам, что за последние шесть лет ВС России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около 4 тысяч танков и других бронированных машин, а также 3 стратегических подводных крейсера, 7 подлодок и 161 надводный корабль.

Татьяна Замахина